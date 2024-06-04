"بهذه الطريقة البسيطة أسرق أموالها"... امرأة تعترف بما تفعله بحساب زوجتها المصرفي!

"بهذه الطريقة البسيطة أسرق أموالها"... امرأة تعترف بما تفعله بحساب زوجتها المصرفي!



اعترفت إحدى النساء اعترافًا كبيرًا بشأن زواجها، موضحة أنها في كل مرة تطلب فيها زوجتها المساعدة بشأن مادي في حساباتها المصرفية تقوم المرأة بالاستيلاء على قسم من أموالها مدعية المساعدة.



وفي التفاصيل، قالت المرأة إنها تقوم بتحويل 80 جنيه استرليني من حساب زوجتها في كل مرة تواجه فيها الأخيرة خطأ ما في حسابها وتطلب المساعدة.



وفي أوقات أخرى تكون قيمة المبالغ أصغر من ذلك، لكن هذه المرة مبلغ الـ80 جنيه إسترليني لم يجعل المرأة تشعر بالتحسن، وأرادت أن يكون المبلغ أكبر من ذلك.



ولم توضح المرأة الأسباب حول سبب انخراطها في السلوك الغريب، أو ما إذا كانت زوجتها قد واجهتها بشأن ذلك.