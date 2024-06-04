الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
25
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ما فيي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
25
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بعد علاقة رومنسية دامت لعامين وأكثر... رجل يكتشف صلة قرابة صادمة تربطه بحبيبته!
منوعات
2024-06-04 | 14:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
بعد علاقة رومنسية دامت لعامين وأكثر... رجل يكتشف صلة قرابة صادمة تربطه بحبيبته!
بعد علاقة رومنسية دامت لعامين وأكثر... رجل يكتشف صلة قرابة صادمة تربطه بحبيبته!
انقلب عالم رجل رأسًا على عقب بعد أن اكتشف أن المرأة التي كان يواعدها هي في الواقع أخته البيولوجية.
وفي التفاصيل، شارك الشاب البالغ من العمر 30 عامًا كيف قضى جزءًا كبيرًا من طفولته في الميتم قبل أن يتبناه والده.
وكان لا يعلم الرجل الكثير من المعلومات عن والديه البيولوجيين، إلا أن والدته كانت مدمنة على المخدرات وأن والده كان مدمنًا على الكحول.
وقال الرجل إنه التقى منذ أكثر من عامين عبر أصدقاء مشتركين بحبيبته ونجحا في تحقيق علاقة رائعة، وانتقلا للعيش معًا.
ويُذكر أن كلا من الشريكين كان قد نشأ في ميتم مختلف، وعلم الرجل مؤخرًا بوفاة والده البيولوجي وتمت دعوته لحضور الجنازة، ولكن بشكل غير متوقع، تلقت حبيبته أيضًا دعوة للحضور واكتشفا حينها أنهما شقيقان بيولوجيان.
وبعد الاكتشاف المرعب، انتقلت المرأة للعيش مع صديقتها المفضلة، وتحدث الرجل عن شعوره بالضياع خصوصا أنه يشعر بحب كبير تجاه الفتاة.
المصدر
آخر الأخبار
منوعات
علاقة
رومنسية
لعامين
وأكثر...
يكتشف
قرابة
صادمة
تربطه
بحبيبته!
التالي
هل تريدون التخلص من البعوض في الصيف؟ اعتمدوا هذه النصائح
فتاة تعاني من "متلازمة القمر" تخوض الامتحانات الرسمية في هذا البلد... وتثير الجدل على الإنترنت! (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
13:50
"بإمكانها أن تدمّر علاقته بوالده"... شابة تكتشف حقيقة صادمة عن عائلة حبيبها!
منوعات
13:50
"بإمكانها أن تدمّر علاقته بوالده"... شابة تكتشف حقيقة صادمة عن عائلة حبيبها!
0
منوعات
2024-05-20
بعد علاقة دامت سبع سنوات... اعتراف "وقح" من شريكها قد يدمّر حلم شابة بالزواج!
منوعات
2024-05-20
بعد علاقة دامت سبع سنوات... اعتراف "وقح" من شريكها قد يدمّر حلم شابة بالزواج!
0
اخبار البرامج
2024-05-15
بعد علاقة دامت سبع سنوات... عروس تكسر القيود الاجتماعية وتطلب يد حبيبها الأجنبي: من هو العريس؟
اخبار البرامج
2024-05-15
بعد علاقة دامت سبع سنوات... عروس تكسر القيود الاجتماعية وتطلب يد حبيبها الأجنبي: من هو العريس؟
0
صحة وتغذية
2024-05-10
دراسة صادمة... إليكم التأثيرات الخطيرة للملح على الجهاز الهضمي وعلاقته بالسرطان
صحة وتغذية
2024-05-10
دراسة صادمة... إليكم التأثيرات الخطيرة للملح على الجهاز الهضمي وعلاقته بالسرطان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
15:19
بعد زواج دام لـ10 سنوات... تطورات معاكسة تواجه هذا الثنائي: إليكم ما اعترفت به إحدى النساء!
منوعات
15:19
بعد زواج دام لـ10 سنوات... تطورات معاكسة تواجه هذا الثنائي: إليكم ما اعترفت به إحدى النساء!
0
منوعات
15:10
هدية مجانية ذات أبعاد جنسية... هذا ما تلقّته عائلة من أحد المواقع التجارية! (فيديو)
منوعات
15:10
هدية مجانية ذات أبعاد جنسية... هذا ما تلقّته عائلة من أحد المواقع التجارية! (فيديو)
0
منوعات
14:05
خطأ بسيط يلغي رحلة فاخرة بقيمة خيالية لإحدى العائلات... إليكم تفاصيل ما حصل!
منوعات
14:05
خطأ بسيط يلغي رحلة فاخرة بقيمة خيالية لإحدى العائلات... إليكم تفاصيل ما حصل!
0
منوعات
13:50
"بإمكانها أن تدمّر علاقته بوالده"... شابة تكتشف حقيقة صادمة عن عائلة حبيبها!
منوعات
13:50
"بإمكانها أن تدمّر علاقته بوالده"... شابة تكتشف حقيقة صادمة عن عائلة حبيبها!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-05-31
فنلندا تسجّل مستوى قياسياً في درجات الحرارة لشهر أيار... وهذه التفاصيل!
منوعات
2024-05-31
فنلندا تسجّل مستوى قياسياً في درجات الحرارة لشهر أيار... وهذه التفاصيل!
0
منوعات
2024-06-03
"لقد حطمتم قلب عائلتي"... أرملة تروي قصّتها المؤثرة بعدما سرق اللصوص إرث زوجها الراحل!
منوعات
2024-06-03
"لقد حطمتم قلب عائلتي"... أرملة تروي قصّتها المؤثرة بعدما سرق اللصوص إرث زوجها الراحل!
0
أخبار لبنان
04:43
مستشار رئيس الحكومة سمير ضاهر للـ LBCI: لبنان يأوي أكبر عدد من النازحين واللاجئين
أخبار لبنان
04:43
مستشار رئيس الحكومة سمير ضاهر للـ LBCI: لبنان يأوي أكبر عدد من النازحين واللاجئين
0
أخبار دولية
13:57
مقتل 2 وإصابة 4 في انهيار عقار بمصر
أخبار دولية
13:57
مقتل 2 وإصابة 4 في انهيار عقار بمصر
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:50
اليكم آخر التفاصيل عن إجتماع الكابينت الحربي في اسرائيل بشأن لبنان
أخبار لبنان
16:50
اليكم آخر التفاصيل عن إجتماع الكابينت الحربي في اسرائيل بشأن لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
رئيس الحكومة الهندية إلى ولاية ثالثة رغم خسارة حزبه للعديد من المقاعد
تقارير نشرة الاخبار
14:06
رئيس الحكومة الهندية إلى ولاية ثالثة رغم خسارة حزبه للعديد من المقاعد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الشمال الإسرائيلي يدخل مرحلة تصعيدية
تقارير نشرة الاخبار
13:45
الشمال الإسرائيلي يدخل مرحلة تصعيدية
0
رياضة
13:45
مباراة مصيرية للبنان في كرة القدم الخميس ونجم فرنسا الاول مدريدي وديوكوفيتش خارج رولان غاروس
رياضة
13:45
مباراة مصيرية للبنان في كرة القدم الخميس ونجم فرنسا الاول مدريدي وديوكوفيتش خارج رولان غاروس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
اللقاء الديمقراطي يبحث عن المشتركات بين القوى السياسية للتعجيل في انتخاب الرئيس
تقارير نشرة الاخبار
13:36
اللقاء الديمقراطي يبحث عن المشتركات بين القوى السياسية للتعجيل في انتخاب الرئيس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
تعرفوا الى أبرز المرشحين للانتخابات الرئاسية الايرانية
تقارير نشرة الاخبار
13:36
تعرفوا الى أبرز المرشحين للانتخابات الرئاسية الايرانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
بعد بيروت... باقري كني في دمشق
تقارير نشرة الاخبار
13:27
بعد بيروت... باقري كني في دمشق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
اسرائيل تحترق! وها هي حرب الحرائق بين حزب الله واسرائيل تنطلق
تقارير نشرة الاخبار
13:16
اسرائيل تحترق! وها هي حرب الحرائق بين حزب الله واسرائيل تنطلق
0
أخبار دولية
13:01
اسامة حمدان: لا يمكن الموافقة على اتفاق لا يضمن موقفا إسرائيليا واضحا بشأن وقف دائم لإطلاق النار
أخبار دولية
13:01
اسامة حمدان: لا يمكن الموافقة على اتفاق لا يضمن موقفا إسرائيليا واضحا بشأن وقف دائم لإطلاق النار
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
05:47
هيئة ادارة السير: اللاصقات الالكترونية ملزمة واثبات اضافي بتسديد رسوم السير السنوية
أخبار لبنان
05:47
هيئة ادارة السير: اللاصقات الالكترونية ملزمة واثبات اضافي بتسديد رسوم السير السنوية
2
فنّ
03:49
وائل كفوري كما لم ترونه سابقاً... برداء الإستحمام في أميركا (فيديو)
فنّ
03:49
وائل كفوري كما لم ترونه سابقاً... برداء الإستحمام في أميركا (فيديو)
3
فنّ
04:23
نادين الراسي بالحجاب في الجزائر... لقطة وهي تصلّي داخل المسجد
فنّ
04:23
نادين الراسي بالحجاب في الجزائر... لقطة وهي تصلّي داخل المسجد
4
فنّ
04:44
ناصيف زيتون في لحظة تقشعر لها الأبدان: "يا أمّي عم يغنّوا لإبنك اسمعي" (فيديو)
فنّ
04:44
ناصيف زيتون في لحظة تقشعر لها الأبدان: "يا أمّي عم يغنّوا لإبنك اسمعي" (فيديو)
5
أمن وقضاء
04:50
توقيف من قتل الشّاب كريست بربر في البوشرية... يسرقان بقوة السّلاح
أمن وقضاء
04:50
توقيف من قتل الشّاب كريست بربر في البوشرية... يسرقان بقوة السّلاح
6
منوعات
11:06
شابة تكتشف سرا "مقرفًا"... هذا ما يجمع والدها بشقيقتها!
منوعات
11:06
شابة تكتشف سرا "مقرفًا"... هذا ما يجمع والدها بشقيقتها!
7
أمن وقضاء
07:34
يعتديان على عدد من القُصّر... هل من وقع ضحية أعمال "Jovi" و"Appo"؟
أمن وقضاء
07:34
يعتديان على عدد من القُصّر... هل من وقع ضحية أعمال "Jovi" و"Appo"؟
8
أخبار لبنان
02:06
انخفاض في أسعار المحروقات
أخبار لبنان
02:06
انخفاض في أسعار المحروقات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More