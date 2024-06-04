بعد علاقة رومنسية دامت لعامين وأكثر... رجل يكتشف صلة قرابة صادمة تربطه بحبيبته!

بعد علاقة رومنسية دامت لعامين وأكثر... رجل يكتشف صلة قرابة صادمة تربطه بحبيبته!





انقلب عالم رجل رأسًا على عقب بعد أن اكتشف أن المرأة التي كان يواعدها هي في الواقع أخته البيولوجية.



وفي التفاصيل، شارك الشاب البالغ من العمر 30 عامًا كيف قضى جزءًا كبيرًا من طفولته في الميتم قبل أن يتبناه والده.



وكان لا يعلم الرجل الكثير من المعلومات عن والديه البيولوجيين، إلا أن والدته كانت مدمنة على المخدرات وأن والده كان مدمنًا على الكحول.



وقال الرجل إنه التقى منذ أكثر من عامين عبر أصدقاء مشتركين بحبيبته ونجحا في تحقيق علاقة رائعة، وانتقلا للعيش معًا.



ويُذكر أن كلا من الشريكين كان قد نشأ في ميتم مختلف، وعلم الرجل مؤخرًا بوفاة والده البيولوجي وتمت دعوته لحضور الجنازة، ولكن بشكل غير متوقع، تلقت حبيبته أيضًا دعوة للحضور واكتشفا حينها أنهما شقيقان بيولوجيان.



وبعد الاكتشاف المرعب، انتقلت المرأة للعيش مع صديقتها المفضلة، وتحدث الرجل عن شعوره بالضياع خصوصا أنه يشعر بحب كبير تجاه الفتاة.