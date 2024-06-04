"بإمكانها أن تدمّر علاقته بوالده"... شابة تكتشف حقيقة صادمة عن عائلة حبيبها!

"بإمكانها أن تدمّر علاقته بوالده"... شابة تكتشف حقيقة صادمة عن عائلة حبيبها!



عثرت امرأة على بعض الحقائق الصادمة عن عائلة حبيبها والتي قد تدمّر عائلته بحال تم الكشف عن السر.



وفي التفاصيل، قالت المرأة إنها في السنوات الست التي كانت تواعد فيها حبيبها، لم يتحدث الأخير أبدًا عن والدته، وكل ما تعرفه عنها كان انفصالها عن والده عندما كان طفلاً، وعدم محاولتها التواصل معهما أبدا.



والتقت الشابة مؤخرا بامرأة كانت صديقة والدة حبيبها في المدرسة الثانوية، وسألتها الأخيرة عن رأيها بالفضيحة التي حصلت قبل سنوات وظنت أنها كانت تتحدث عن رحيل والدته ولكنها أشارت إلى أن هذا ليس ما حدث على الإطلاق.



وقالت المرأة للشابة إن والد حبيبها كان غيورا بشكل لا يصدق طوال علاقتهما، وعندما أخبرته أنها حامل، اتهمها بخيانته وأصر على أنه ليس والد الطفل.



وقام الرجل بطرد زوجته من المنزل عندما كانت حامل، وبعد ولادتها طلبت منه إجراء تحليل الحمض النووي، لكنه رفض.



وبعد أسابيع قليلة من ولادة حبيبها، انتحرت والدته وأحضر والداها طفلها إلى الرجل، وطلبا منه أن يحتضن ابنه، ووافق الأخير وقرر أن يخبر عائلته بأنها أعطته الطفل وهربت.



وتساءلت الشابة عما يجب أن تفعله لتواجه هذه المسألة، لأنها لا تعلم كيف يمكنها إخبار حبيبها بحقائق مروعة كهذه، كما أنها ستساهم بإشعال الخلافات بين الأب وابنه.