بعد زواج دام لـ10 سنوات... تطورات معاكسة تواجه هذا الثنائي: إليكم ما اعترفت به إحدى النساء!

بعد زواج دام لـ10 سنوات... تطورات معاكسة تواجه هذا الثنائي: إليكم ما اعترفت به إحدى النساء!

تحدثت امرأة ثلاثينية عن علاقتها بزوجها والتي دامت لأكثر من 10 سنوات، إذ كانت دائمًا الأكثر اجتماعية وحيوية، ولكن مع مرور الوقت لم يعد شريكًا مثيرًا للاهتمام.



وفي التفاصيل، تحدثت المرأة عن شعورها بالملل من هذا الزواج كونها لم تعد سعيدة للغاية منذ أكثر من عام، معترفة بأنها لا تتخيل أنها قادرة على تكوين أسرة وسط هذه الأجواء "المملّة".



وما زاد الأمر تعقيدًا كان وقوع المرأة في حب صديق مشترك، والأخير متزوج أيضًا وتشعر بالانجذاب نحوه أكثر مع مرور الوقت، وتساءلت عما يجب فعله لمواجهة هذه المشكلة.