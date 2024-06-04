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هدية مجانية ذات أبعاد جنسية... هذا ما تلقّته عائلة من أحد المواقع التجارية! (فيديو)

هدية مجانية ذات أبعاد جنسية... هذا ما تلقّته عائلة من أحد المواقع التجارية! (فيديو)







وفي التفاصيل، كانت تتمنى كارا طومسون الحصول على أريكة مريحة لوضعها في غرفة أطفالها، وتلقت مع زوجها مايلز أريكة مخملية خضراء اللون وفاخرة المظهر من أحد المواقع التجارية.



وقرر الزوجان لاحقًا البحث عن القيمة الحقيقية لهذه الهدية الترويجية الغامضة والتحقق من نوعيتها، ولكنهما لم يتوقعا ما كان الغرض الأساسي والحقيقي منها.



وشاركت كارا تجربتها على وسائل التواصل الاجتماعي حيث حذرت متابعيها ونصحتهم بإجراء الكثير من الأبحاث قبل قبول الهدايا من المواقع التجارية.



واتضح أن الغرض منها كان جنسيًّا، إذ كانت أريكة جنسية تُستخدم للعلاقات والزيجات العاطفية وهي مصنوعة بطريقة خاصة لتتلاءم مع الألعاب والأغراض الجنسية.



وفي هذا السياق، قام الزوجان بإخراج الأريكة من غرفة الأطفال، ولم يقررا بعد مصير هذه الأريكة التي ما زالت موضوعة في غرفة الضيوف. اكتشفت أم لطفلين أمرًا مروعًا بعد حصولها على أريكة فاخرة بشكل مجاني لغرفة أطفالها، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.وفي التفاصيل، كانت تتمنى كارا طومسون الحصول على أريكة مريحة لوضعها في غرفة أطفالها، وتلقت مع زوجها مايلز أريكة مخملية خضراء اللون وفاخرة المظهر من أحد المواقع التجارية.وقرر الزوجان لاحقًا البحث عن القيمة الحقيقية لهذه الهدية الترويجية الغامضة والتحقق من نوعيتها، ولكنهما لم يتوقعا ما كان الغرض الأساسي والحقيقي منها.وشاركت كارا تجربتها على وسائل التواصل الاجتماعي حيث حذرت متابعيها ونصحتهم بإجراء الكثير من الأبحاث قبل قبول الهدايا من المواقع التجارية.واتضح أن الغرض منها كان جنسيًّا، إذ كانت أريكة جنسية تُستخدم للعلاقات والزيجات العاطفية وهي مصنوعة بطريقة خاصة لتتلاءم مع الألعاب والأغراض الجنسية.وفي هذا السياق، قام الزوجان بإخراج الأريكة من غرفة الأطفال، ولم يقررا بعد مصير هذه الأريكة التي ما زالت موضوعة في غرفة الضيوف. <div class='DimgContainer'><div style='width:97%;position:relative;' onclick='$(this).next("img").click();'><div class='absoPreview u-pointer'></div></div><img class='PhotoSwipeImgNb u-pointer w-100' onclick='OpenMyPhotoSwipeImg(this)' data-trigger='3' </div>src="https://www.lbcgroup.tv/uploadImages/ExtImages/Images2/ExtImage-9605166-1819786368.jpg" style="width: 100%; height: 100%;"><div class='DimgContainer'><div style='width:97%;position:relative;' onclick='$(this).next("img").click();'><div class='absoPreview u-pointer'></div></div><img class='PhotoSwipeImgNb u-pointer w-100' onclick='OpenMyPhotoSwipeImg(this)' data-trigger='4' </div>src="https://www.lbcgroup.tv/uploadImages/ExtImages/Images2/ExtImage-9605166-1819786368.jpg" style="width: 100%; height: 100%;">