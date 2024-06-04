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حالة نمو نادرة... تعرفوا إلى "أطول طفل في العالم"! (فيديو)

منوعات
2024-06-04 | 13:40
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حالة نمو نادرة... تعرفوا إلى &quot;أطول طفل في العالم&quot;! (فيديو)
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حالة نمو نادرة... تعرفوا إلى "أطول طفل في العالم"! (فيديو)
كشف صبي يبلغ من العمر 10 سنوات عن طوله الذي يصل إلى أكثر من ستة أقدام كونه يعاني من حالة نادرة، وتحدّث عن بعض الصعوبات التي يواجهها كونه "أطول طفل في العالم" .

وفي التفاصيل، يعاني جيسون من حالة نادرة يحدث فيها نمو صغير في الغدة النخامية ما يسمح بالإفراز المستمر لهرمون النمو، الأمر الذي يؤثر على طول الشخص.

وكانت قامة جيسون في سن السابعة تبلغ أكثر من خمسة أقدام، وفي سن العاشرة، أصبح أطول من معظم الرجال البالغين حيث تخطى طوله الستة أقدام وثلاث بوصات.

وأوضح جيسون أنه يتعامل مع الكثير من النظرات المؤذية من المجتمع ومن محيطه، وتم تصنيفه على أنه "أطول طفل في العالم" من قبل موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وقال جيسون إنه لا يخجل من حجمه، وتعلم أن يتقبله على الرغم من ضغوطات المجتمع.

وأوضحت والدة جيسون أن معظم الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة يعيشون فقط حتى سن الأربعين لأن "قلوبهم تصبح متضخمة للغاية"، ولكن يأمل الأطباء أن يخضع الطفل للجراحة في وقت ما خلال السنوات القليلة المقبلة لمنعه من النمو أكثر.
 
 

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نادرة...

تعرفوا

"أطول

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(فيديو)

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