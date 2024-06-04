خطأ بسيط يلغي رحلة فاخرة بقيمة خيالية لإحدى العائلات... إليكم تفاصيل ما حصل!

خطأ بسيط يلغي رحلة فاخرة بقيمة خيالية لإحدى العائلات... إليكم تفاصيل ما حصل!



أُصيبت عائلة بالذهول بعد أن كانت تخطط للقيام برحلة بحرية فاخرة لأكثر من عام، وفق ما نقل موقع