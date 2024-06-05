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في هذه الدولة العربية... طلق زوجته ليتزوج شقيقتها: وهذه تفاصيل القصة الصادمة!
منوعات
2024-06-05 | 01:47
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في هذه الدولة العربية... طلق زوجته ليتزوج شقيقتها: وهذه تفاصيل القصة الصادمة!
بعد 12 سنة من الزواج والتضحية، أقدم رجل مصري على طلاق زوجته غيابيا بعد زواج دام 12 عاما، ليتزوج من أختها.
وروت المحامية نهى الجندي تفاصيل القصة الصادمة، لافتة الى ان موكلتها "علا. ف" 38 عاما، فوجئت بخيانة زوجها لها مع أختها، حيث كانا على علاقة لمدة أربع سنوات كاملة من دون أن تعلم.
ووفق ما قالت المحامية، فإن الزوج كان زوجها يقابل أختها غير الشقيقة "رشا.ف" 28 عاما في شقتها، كما علمت أيضا من الجيران أن أختها كانت تتردد على المنزل في غيابها وفي وجود الزوج.
وبعد أن قاما بخيانتها طوال هذه السنوات، وبعد زواج دام 12 عاما أسفر عن 3 أطفال، أقدم الزوج على تطليق زوجته ليتزوج أختها.
وأشارت المحامية إلى أن موكلتها تعيش صدمة كبيرة وأصيبت بمرض السكري بعد تلقيها لهذه الصدمة مباشرة.
وروت الزوجة أن أختها كانت مريضة وكانت هي التي تقوم برعايتها، وأنها دفعت مبلغا كبيرا من المال من أجل عملية جراحية لأختها التي قامت بخيانتها، ليكون هذا المصير المؤلم من نصيبها في نهاية المطاف.
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