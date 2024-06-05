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قبل وفاة زوجته بالسرطان فجّر اعترافه الصادم: "أريد أن أصبح امرأة"... ما فعلته الزوجة لا يصدق!

قبل وفاة زوجته بالسرطان فجّر اعترافه الصادم: "أريد أن أصبح امرأة"... ما فعلته الزوجة لا يصدق!







وفي التفاصيل، توفيت "مينكسي ليو" زوجة المتحول جنسيا، "كاتي بابيليو ديفيس" التي وقعت لاحقًا في حب معلمة ابنها البالغ من العمر 10 سنوات وذلك بعد مرور عام على وفاة زوجتها.



وفي عام 2017، توفيت ليو، البالغة من العمر 41 عامًا، بسبب سرطان الثدي وقبل وفاتها، أخبرتها كاتي الخمسينية، والتي كانت في ذلك الوقت لا تزال رجلا، أنها ترغب بتغيير هويتها الجنسية ، وقد قوبلت بالدعم الكامل لهذا القرار.



وبعد أن أصبحت أرملة، وقعت كاتي في حب معلمة ابنها، التي فقدت زوجها عام 2018 بعد وفاته بنوبة قلبية.



وأمضى الثنائي عامًا في التعارف وسرعان ما وقعت كاتي في الحب وقررت الزواج في عام 2020.



وشرحت كاتي أنها لم تتخيل أبدًا أنها ستجد الحب مرة أخرى بعد أن فقدت زوجتها، ولكن بعد تسعة أشهر من وفاة ليو، التقت بالمعلمة أثناء توصيل ابنها إلى المدرسة وأغرمت بها. بعد إصابة زوجته بالسرطان، قرر أحد الرجال التحول جنسيا وتلقى الدعم الكامل من زوجته المريضة لاتخاذ هذه الخطوة، أصبح اسمه "كاتي"، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.وفي التفاصيل، توفيت "مينكسي ليو" زوجة المتحول جنسيا، "كاتي بابيليو ديفيس" التي وقعت لاحقًا في حب معلمة ابنها البالغ من العمر 10 سنوات وذلك بعد مرور عام على وفاة زوجتها.وفي عام 2017، توفيت ليو، البالغة من العمر 41 عامًا، بسبب سرطان الثدي وقبل وفاتها، أخبرتها كاتي الخمسينية، والتي كانت في ذلك الوقت لا تزال رجلا، أنها ترغب بتغيير هويتها الجنسية ، وقد قوبلت بالدعم الكامل لهذا القرار.وبعد أن أصبحت أرملة، وقعت كاتي في حب معلمة ابنها، التي فقدت زوجها عام 2018 بعد وفاته بنوبة قلبية.وأمضى الثنائي عامًا في التعارف وسرعان ما وقعت كاتي في الحب وقررت الزواج في عام 2020.وشرحت كاتي أنها لم تتخيل أبدًا أنها ستجد الحب مرة أخرى بعد أن فقدت زوجتها، ولكن بعد تسعة أشهر من وفاة ليو، التقت بالمعلمة أثناء توصيل ابنها إلى المدرسة وأغرمت بها.