الأوركسترا الفلهارمونية الوطنية... ثنائية إبهار بين القائد لبنان بعلبكي والعازف سعيد (صور)

بدعوة من رئيسة المعهد الوطني العالي للموسيقى المؤلفة الموسيقية هبة القواس، أحيت الأوركسترا الفيلهارمونية اللبنانية حفلة موسيقية في الكنيسة الأرمنية الإنجيلية الأولى في بيروت، بقيادة المايسترو لبنان بعلبكي ومشاركة عازف البيانو الأردني البريطاني الذي يحمل الجنسية اللبنانية كريم سعيد، وذلك في سياق الحفلات الدورية التي ينظمها المعهد للأوركسترات الوطنية بمشاركة قادة أوركسترا عالميين ولبنانيين.

وحضر الاحتفال شخصيات سياسية ودبلوماسية وثقافية وإعلامية وجمهور كبير من محبي الموسيقى ومتابعي حفلات الكونسرفتوار الوطني.

وجاء في بيان للمعهد: "في فضاءات من الرّقي تميزت بها الأوركسترا الفيلهارمونية، افتتحت الأمسية مع موزار محلّقة بأدائها برفقة عصا قيادة المايسترو، معلنةً بدء الحفل ب Piano Concerto No. C major, K. 467 (Allegro maestro, Andante, Allegro vivace assai)، وهو الكونشرتو المعروف حديثًا باسم " Elvira Madigan" بسبب استخدام حركته الثانية التي أسهمت بقوة في الجو العام للفيلم الذي يحمل هذا الاسم".

وتابع: "كُتب العمل في غضون شهر بعد الكونشرتو الدرامي الحيوي في ري مينور، ك. 466، ويعد بمثابة ترياق كوميدي رائع له. كما افتتاحه الهادئ الذي يشبه المسيرة بأوتار متحدة النغمة يضع المسرح على طراز الأوبرا الهزلية لتتابع الأفكار التي، على الرغم من أنها مثيرة للاهتمام بما فيه الكفاية في حد ذاتها، إلا أنها تنجح تمامًا في نقل جو مفعم بالتوقعات. ففي هذا الافتتاح الأوركسترالي، تلعب الرياح أدوارًا داعمة مهمة: فهي تبادر بإطلاق إشارات بوق صغيرة، وتتحرك بنشاط حول الأوتار، أو تقتحم المسرح بألحان مشرقة."

وأضاف البيان "يبقى البيانو في الخلفية حتى الظهور الثالث لموضوع المسيرة في الأوركسترا وعندما يدخل، يفعل ذلك بحذر، بحسب عمل المؤلف موزار، ويقدم محاولتين خجولتين لجذب الانتباه. ثم يجمع المزيد من الشجاعة، ويغامر أبعد، ويسعى للوصول إلى مكان أعلى على لوحة المفاتيح، يجده، يتوقف، ثم يتريث بفرح فوق موضوع المسيرة في الأوتار، وأخيرًا ينطلق بحرية تماماً كما ألّف موزار. قبل أن يقدم البيانو الموضوع الثاني الحقيقي، هناك حلقة مؤثرة تستشرف افتتاحية السيمفونية الكبرى في صول مينور، ولكن هذه الجدية يتم تجاوزها بسهولة بواسطة دفء الموضوع الثاني الذي لا يُضاهى في سطوعه. الجو الهش والليلي للحركة الثانية يحمله الإلحاح اللطيف لمرافقة ثلاثيات الحركات المستمرة. قفزات لحنية كبيرة بشكل غير عادي تضفي على الموسيقى قلقًا داخليًا يتطور بالفعل إلى حزن مأساوي في مقطع مظلم بتنافرات أوركسترالية تخترقه نداءات البيانو".

ولفت البيان: "هذا الفضاء الذي أدهش الحضور وأخذه إلى عالم مختلف من الإصغاء متضمناً تدفقاً كثيفاً للميلودي، فلا تنقطع المتعة الموسيقية في هذا العمل، منذ الافتتاحية وحتى آخر نغمة، تلقفه العازف سعيد بمؤازرة القائد وبانسجام كلي بين القيادة والعزف، والتواطؤ على صناعة الجمال وتظهير عظمة الموسيقى، فتمكن بأنامله الرشيقة والباهرة أن يُظهر الألحان ذات البناء الميلودي الواضح، وأن يوصلها إلى أقاصي المتعة الموسيقية الصافية، ضمن مساحة أثيرية حلّق فيها الحضور بتفاعل ورقيّ وإعجاب".

وأضاف: "أما القسم الآخر من البرنامج فخصص للسيمفونية الثامنة لAntonín Dvořák (1841 – 1904) Symphony No. 8 in G major, Opus 88 (Allegro con brio, Adagio, Allegretto grazioso, Allegro، هذه السيمفونية التي تظهر فيها سمات الابتهاج، مقارنة بالسيمفونية السابعة الكئيبة لدفوراك، التي ألفها قبل أربع سنوات. ومع ذلك، إذا استمعنا بعناية، فقد نتفاجأ بكمية الموسيقى في السلم الصغير التي تحتل فعليًا هذه السيمفونية في السلم الكبير، بدءًا من المقدمة الجليلة التي تم توزيعها بشكل غني لتسليط الضوء على الآلات ذات النطاق المتوسط".

وتابع البيان "لكن التوقعات المبتهجة تتخللها بفضل تغريد الطيور في الفلوت المنفرد. يتطور هذا إلى اللحن الرئيسي الفائق الحيوية للحركة. ومع ذلك، تعود الموسيقى الكئيبة للمقدمة مع تقدم الحركة، ويمتلئ قسم التطوير بمقاطع مخيفة. كان هذا التوازن متعمدًا عندما قام دفوراك بتخطيط الحركة، كانت مبتهجة بشكل لا يخطئ. كما جاءت المقدمة في السلم الصغير كفكرة لاحقة، وكذلك الحيلة الأكثر صعوبة في إدخال تذكيرات بها في تدفق القطعة الحالي".

وأشار البيان إلى أنه "في النهاية، توفر هذه الحركة الافتتاحية مثالًا رائعًا على أن كيف تشرق الشمس بشكل أكثر سطوعًا بعدما كانت مظلمة بظلال عابرة. وتميز التباينات المماثلة حركة الأداجيو، التي حتى في مقاييسها الافتتاحية تعرض غموضًا كبيرًا في المزاج: تسلسلات الأوتار الدافئة بشكل فخم تؤدي إلى تلميحات من مسيرة كئيبة (لا تزال في الأوتار)."

وأضاف: "بعد ثلث الحركة، يتم مقاطعة هذا المزاج التأملي بما يبدو كفرقة قروية تعزف من فاغنر. تعود الموسيقى الهادئة وتبدو وكأنها ترشد هذه الحركة إلى النهاية عندما ينفجر الشغف الفاغنري مرة أخرى، الآن بقوة أكبر، وبعدها تندثر هذه الحركة الموسيقية الدقيقة إلى نهاية هادئة."

ولفت البيان: "تُعتبر الحركة الثالثة ذات الطابع الفلكلوري - ربما الفالس - ميلانكولية بعض الشيء أيضًا، وتبرز بأسلوبها المتأمل في السلم الصغير. يقدم القسم الثلاثي المركزي بعضًا من أكثر المواد الريفية الممتعة التي كتبها دفوراك على الإطلاق. بعد فانوار الافتتاح، تتكشف النهاية الراقصة كمجموعة رائعة من التنويعات على لحن ذي اتساع فطري."

وختم "ثنائية موسيقية مميزة رافقت الحفل الموسيقي بين لبنان بعلبكي وكريم سعيد، استطاعا أن يقدما خلالها أداءًا باهراً ومتمكناً، انتقل سحره إلى جمهور صفق لهما طويلاً."