التقت بوالدها بعد فراق دام 3 أشهر... رد فعل الطفلة كان مذهلا! (فيديو)

التقت بوالدها بعد فراق دام 3 أشهر... رد فعل الطفلة كان مذهلا! (فيديو)



عبّرت طفلة صغيرة عن فرحتها الكبرى عندما عاد والدها من السفر بعد ثلاثة أشهر، وبدت الفرحة واضحة في مقطع فيديو لاقى رواجًا هائلًا بين المتابعين.



وفي التفاصيل، لم تستطع طفلة صغيرة احتواء فرحتها عندما اكتشفت عودة والدها من السفر بعد ثلاثة أشهر على غيابه.



وأظهر مقطع الفيديو المثير دموع آيا، التي كانت في الثالثة من عمرها في ذلك الوقت، وهي تبكي عندما دخل والدها من الباب.



وانهالت دموع الطفلة وضحكاتها في الآن نفسه عندما حملها والدها بين ذراعيه واحتضنها.



وكان الأب يعمل في بناء المناجم الأمر الذي جعله بعيدًا عن عائلته لمدة ثلاثة أشهر.