امرأة أفسدت عرض حبيبها للزواج منها بسبب أحد أفراد عائلتها... ولكن ما فعله لاحقاً فاجأ الجميع!

اعترفت امرأة بأنها أفسدت عرض حبيبها للزواج منها بعدم ما طلبت منه التراجع بسبب أحد أفراد عائلتها.

وقالت ريبيكا غوردون في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على تيك توك: "بكيت لمدة ساعة من الوقت وكنت حزينة بعدما تحطم حلمي بسبب أحد أفراد عائلتي".

وأخبرت غوردون متابعيها أن "والدها أفسد المفاجأة" ، مضيفةً أنه "أخبرها بالأمر صباحاً".

وشعرت غوردون بالحزن، الأمر الذي دفعها إلى إرسال رسالة نصية لحبيبها الذي يُدعى كارسون بيترسون كتبت فيها: "لا أريدك أن تعرض عليّ الزواج الليلة".

وقالت صحيفة "ذا صن" إن غوردون أمضت اليوم بعد ذلك في لعب ألعاب الفيديو والتسلية حول المنزل، بدلاً من الاستمتاع بما خطط له خطيبها المحتمل.

ولكن سرعان ما خطط حبيبها لفعل شيء مختلف، إذ ظهر الثنائي لاحقاً في مقطع فيديو أثناء وجودهما في حقل أخضر وسط جبال جميلة مغطاة بالثلوج.

وروت غوردون: "أخبرني خطيبي أنني سببت له الصداع بسبب الصراخ بعد فوزي بالمباراة وكان بحاجة للذهاب في نزهة لمعالجته".

وتابعت: "اتضح لاحقاً أنه أراد طلب يدها للزواج".

وظهر الثناني في المقطع المذكور وهما يعانقان بعضهما البعض أثناء بكاء غوردون.

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