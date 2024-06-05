"هل يجب عليّ الرحيل؟"... سيّدة تروي معاناتها مع شريكها المتزوج وهذه قصتها!

كشفت سيّدة أنها تشعر بالقلق بسبب عدم طلب شريكها الحالي الطلاق من زوجته على الرغم من انفصالهما بشكل قانوني.

وقالت السيّدة: "أنا على علاقة مع هانك منذ 25 عاماً إلا أنه ما زال متزوجاً على الرغم من انفصاله عن زوجته بشكل قانوني".

وتابعت: "أنجبنا طفلاً واحداً ولدى كل واحد منا طفلين من زواجه السابق".

وتساءلت السيّدة: "هل يجب عليّ أن أقلق بسبب عدم طلبه الطلاق من زوجته حتى الآن؟"، مضيفةً: "يستمر بإخباري أنه يريد فعل ذلك، وأنا أرفض الضغط عليه للقيام بهذه الخطوة لعدم إزعاجه".

وتابعت: "أنا أحبه وأعلم أنه يحبني أيضًا. ولكن هل يجب عليّ الرحيل بعد كل هذا الوقت؟".

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