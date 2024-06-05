اكتشاف مذهل في أستراليا... العثور على جمجمة طائر ضخم انقرض منذ 50 ألف سنة!

عثر العلماء في أستراليا على جمجمة عائدة لطائر "جينيورنيس نيوتوني" العملاق الذي جاب مستنقعات أستراليا منذ حوالي 50 ألف سنة.

ويبلغ طول الطائر المذكور حوالي 6.5 قدم ويصل وزنه إلى 230 كيلوغراماً، بالإضافة إلى أنه يملك أجنحة صغيرة وأرجل خلفية عملاقة.

ويعتقد العلماء أن البشر الأوائل في أستراليا تسببوا بالقضاء على هذا الطائر بسبب تناولهم بيضه.

وأشارت دراسة حديثة أخرى إلى أنه تأثر أيضاً بأمراض العظام قبل انقراضه منذ حوالي 50 ألف سنة.

وتمكن الباحثون من التنقيب عن جمجمته في الطبقات المالحة والجافة لبحيرة كالابونا، وهي منطقة نائية في جنوب أستراليا الداخلية.

وقالت الدكتورة في جامعة فليندرز في أديليد، فيبي ماكينيرني: "يملك جينيورنيس نيوتوني فكاً علوياً طويلاً مثل فك الببغاء".

وتابعت: "يملك أيضاً فجوة واسعة بالإضافة إلى قدرته على سحق النباتات الناعمة والفاكهة على سطح فمه".

والجدير ذكره أن الجمجمة الوحيدة العائدة لهذا النوع، والتي تم العثور عليها في عام 1913، تعرضت لأضرار بالغة ولم يبق منها سوى القليل من العظام الأصلية.

وخلص العلماء إلى أن جفاف القارة الأسترالية ربما ساهم أيضاً في انقراض هذا الطائر في نهاية المطاف.

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