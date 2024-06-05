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أرادت الانتقام من حبيبها السابق بعد زواجه... لكن ما حصل معها لاحقاً غيّر حياتها إلى الأبد!

منوعات
2024-06-05 | 15:10
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أرادت الانتقام من حبيبها السابق بعد زواجه... لكن ما حصل معها لاحقاً غيّر حياتها إلى الأبد!
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أرادت الانتقام من حبيبها السابق بعد زواجه... لكن ما حصل معها لاحقاً غيّر حياتها إلى الأبد!

أرادت الانتقام من حبيبها السابق بعد زواجه... لكن ما حصل معها لاحقاً غيّر حياتها إلى الأبد!

طلبت سيّدة من أحد الممثلين القيام بدور عريسها بهدف إثارة غيرة حبيبها السابق، لكنها لم تكن تعلم أنه سيغيّر حياتها إلى الأبد.

 

وقالت السّيدة التي تُدعى نوا إنها أرادت الانتقام من حبيبها السابق بعد زواجه، وقررت إقامة حفل زفاف مزيّف.

 

وطلبت السّيدة من الممثل القيام بدور عريسها مقابل حصوله على أجر مادي، ولم تكتف فقط بالتقاط الصور التذكارية بل أقامت أيضاً حفل زفاف مزيف بحضور العائلة والأصدقاء.

 

ونشرت السّيدة لاحقاً عبر حسابها على تيك توك صورة لأفراد عائلتها أمام شجرة عيد الميلاد وكتبت: "القصة تطورت:  لقد وقعت في الحب وتزوجته بالفعل".

 

وتداول المستخدمون الصورة التي انتشرت بشكل كبير، وكتب أحدهم: حياتك عبارة عن فيلم".

 

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