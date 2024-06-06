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دهسها القطار أثناء التقاط صورة شخصية... حادث مروّع ينهي حياة امرأة في المكسيك!
منوعات
2024-06-06 | 04:10
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دهسها القطار أثناء التقاط صورة شخصية... حادث مروّع ينهي حياة امرأة في المكسيك!
دهسها القطار أثناء التقاط صورة شخصية... حادث مروّع ينهي حياة امرأة في المكسيك!
لقيت امرأة مصرعها في المكسيك بعدما دهسها القطار أثناء محاولتها التقاط صورة شخصية أمامه.
ووقفت الضحية التي لم يُذكر اسمها بالقرب من القضبان وهي تحمل هاتفها المحمول أثناء مرور القطار عبر نوبالا دي فيلاغران الواقعة شمال غرب العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي يوم الاثنين الفائت.
واستعدت المرأة لالتقاط صورة مع القطار لكنّها سقطت على ركبة واحدة وضربت مؤخرة رأسها بزاوية محرك القطار.
وأمسك رجل قريب جثتها وسحبها بعيداً من القطار، بينما هرب طفل شعر بالصدمة بعد رؤيته الحادث.
وأكدت خدمة الطوارئ وفاة المرأة في مكان الحادث، التي وصفتها التقارير بأنها في "منتصف العشرينات من العمر".
والجدير ذكره أن قطار Canadian Pacific 2816 المعروف أيضاً باسم Empress الذي تم بناؤه عام 1930، انطلق في رحلة كجزء من جولة Final Spike Steam للاحتفال بالاندماج الودي الذي أدى إلى إنشاء مدينة كانساس الكندية في المحيط الهادئ .
وسيعود القطار إلى كندا في تموز، حيث سيتم إيقافه عن العمل بعد اختتام جولته في مكسيكو سيتي يوم الجمعة المقبل.
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