أثناء محاولة تهريبها إلى هونغ كونغ... البيرو تصادر مجموعة حشرات نادرة

أثناء محاولة تهريبها إلى هونغ كونغ... البيرو تصادر مجموعة حشرات نادرة

أعلنت الخدمة الوطنية للغابات والحياة البرية في البيرو عن مصادرة السلطات 30 حشرة من نوع كثيرات الأرجل وستة عناكب من صنف الرتيلاء الأمازونية أثناء محاولة تهريبها إلى هونغ كونغ، بحسب وكالة "فرانس برس".



واكتُشفت الشحنة، التي تقدر السلطات المحلية قيمتها بنحو 30 ألف دولار، أثناء تفتيش جمركي روتيني في مطار خورخي تشافيز الدولي في ليما.



وقالت هيئة "سيرفور" في بيان "عُثر على اللافقاريات في أماكن ضيقة بينها أنابيب بلاستيكية".



وبحسب متخصصين، يمكن بيع الرتيلاء الأمازونية بحوالى 5000 دولار للواحدة في آسيا، في حين تحظى كثيرات الأرجل أيضاً بشعبية كبيرة بين هواة الجمع.



وتُعدّ التجارة غير المشروعة في الكائنات البرية الغريبة نشاطاً مربحاً، وهي من الأسباب الرئيسية لفقدان التنوع البيولوجي على هذا الكوكب.



ووفقا للإنتربول، تبلغ قيمة هذه التجارة غير القانونية 20 مليار دولار سنوياً.