بعد تناول مشروبات كحولية مغشوشة... وفاة ثمانية أشخاص في المغرب

بعد تناول مشروبات كحولية مغشوشة... وفاة ثمانية أشخاص في المغرب

أفادت وزارة الصحة المغربية الأربعاء أن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم ونُقل العشرات إلى المستشفيات للعلاج بعد تناولهم مشروبات كحولية محلية الصنع.



وقالت المديرية الجهوية للصحة في بيان إن "مضاعفات تسمم وخيمة" أدت إلى وفاة ثمانية أشخاص في منطقة سيدي علال التازي التي تقع على بعد 100 كيلومتر شمال الرباط.



وأضاف البيان أن أكثر من 100 شخص في المنطقة أصيبوا بتسمم بين الاثنين والأربعاء جراء تناول كحول يحتوي على مادة الميثانول، ولا يزال 81 منهم تحت المراقبة الطبية.



وأعلنت السلطات أنها تعرفت على اثنين من المشتبه بهم يبلغان 21 و41 عاما باعتبارهما مسؤولين عن تهريب الكحول وكانا من بين من تم نقلهم إلى المستشفيات، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



وتسببت المشروبات الكحولية المحلية الصنع في وفاة سبعة أشخاص في مدينة مكناس بوسط المغرب العام الفائت، و19 وفاة في مدينة القصر الكبير بشمال المغرب عام 2022.



ويحظر القانون المغربي بيع الكحول للمسلمين الذين يشكلون 99% من سكان البلاد، ولكن يمكن العثور على المشروبات الكحولية بسهولة في الحانات والمطاعم أو حتى في متاجر مرخص لها ببيع الكحول وتعرضها خلف نوافذ غير شفافة وستائر سميكة.