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نسيت عمر طفلها... مؤثرة أسترالية تثير الجدل على مواقع التواصل: "أنا متعبة جداً"
منوعات
2024-06-06 | 06:11
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نسيت عمر طفلها... مؤثرة أسترالية تثير الجدل على مواقع التواصل: "أنا متعبة جداً"
نسيت عمر طفلها... مؤثرة أسترالية تثير الجدل على مواقع التواصل: "أنا متعبة جداً"
وقعت مؤثرة أسترالية شهيرة في خطأ فادح بعدما نسيت عمر طفلها الرضيع.
وأنجبت ميا بليسيتش طفلها الأول ماتيو الذي يبلغ من العمر حالياً ثلاثة أشهر، من خطيبها جاستن بورغ في 22 شباط.
وشاركت ميا مؤخراً في تحدّي الصور الذي انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يتضمن نشر صورة واحدة من كل شهر على مدار الستة أشهر الفائتة.
وأخطأت ميا عندما اعتقدت أن ابنها يبلغ من العمر 6 أشهر، لكنها سرعان ما عادت لشرح الأمر.
وقالت ميا: "أنا متعبة جداً"، مضيفةً: "أحاول معرفة كيف اعتقدت أن ابني يبلغ من العمر 6 أشهر هذا الصباح".
وشاركت ميا بالتحدي مجدداً ونشرت صورة لبطنها المنتفخ التي تعود إلى شهر كانون الثاني الفائت بالإضافة إلى صور ابنها الأخرى.
وأعلنت ميا في شهر أيلول الفائت أنها تنتظر طفلها الأول من خطيبها جاستن، وشاركت أيضاً مقطع فيديو جمعهما أثناء حفلة الكشف عن جنس المولود.
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