تجمعه علاقة "غريبة" بوالدته... امرأة تروي معاناتها مع شريكها: "أريد الانفصال عنه"

كشفت امرأة أنها تفكر في الانفصال عن شريكها بسبب العلاقة الغريبة التي تربطه بوالدته.وقالت المرأة خلال مشاركتها في بودكاست "Everybody Has A Secret" إن شريكها الذي يُدعى جيمس يتحول إلى شخص "سلبي ووديع" عندما يكون إلى جانب والدته تينا.وأضافت: "سيجري جيمس محادثات هاتفية مطولة يومياً مع والدته تينا التي ستقول كلمات بذيئة بحال لم نتمكن من زيارتها معاً أسبوعياً".وتساءلت المرأة عمّا إذا كان الأمر يستحق مواصلة علاقتها مع جيمس الذي وصفته بـ "المحبوب واللائق"، مضيفةً: "سيقف جيمس إلى جانب والدته ويدافع عنها بدلاً من دعمي أنا".ويخطط الثنائي أيضاً لشراء منزل معاً، لكن جيمس يسمح لوالدته بالتدخل في قرارهما.وأشارت المرأة إلى أن "تينا تستخدم وحدتها كسلاح ضدنا، ويبدو أن لديها قاعدة غير معلنة مفادها أننا نراها مرة واحدة على الأقل في الأسبوع".واعترفت المرأة بأن تينا "لم تكن تتمتع بأفضل الأوقات" وشعرت بالذهول عندما تركها زوجها، والد جيمس، من أجل الارتباط بصديقة للعائلة.وانتقد المستمعون تصرفات جيمس ووالدته وشجعوا المرأة على الانفصال عنه، بينما اعتبر البعض الآخر أنه يجب عليها منحه فرصة أخرى لإجراء مناقشة صريحة حول كيفية تصرفه مع والدته.