زرافة تنتزع طفلة صغيرة من بين يدي والدتها: إليكم ما حصل لاحقًا (فيديو)

زرافة تنتزع طفلة صغيرة من بين يدي والدتها: إليكم ما حصل لاحقًا (فيديو)



في لحظة طريفة ومضحكة، استطاعت زرافة انتشال طفلة صغيرة من بين ذراعي والدتها أثناء رحلة سفاري في ولاية تكساس الأميركية.



وفي التفاصيل، ذهب كل من جيسون توتن وخطيبته سارة روبرت مع ابنتهما بيزلي إلى تكساس لخوض تجربة مثيرة في الحياة البرية.



وكان الوالدان يتمتعان مع بيزلي برؤية الحيوانات المارة واقتربت بدورها الزرافة الجائعة من السيارة، الأمر الذي أثار بهجة الطفلة بشكل خاص.



ولم تتوقع المرأة أن تقوم الزرافة بالتقاط طفلتها عندما كانت تقوم الأخيرة بإطعامها، وأخرجتها بشكل غير متوقع من السيارة.



وسرعان ما أطلقت الزرافة سراح بيزلي لتعود إلى أحضان والدتها من دون أن تُصاب بأذى.



ويُذكر أن والدتها كانت تقوم بتصوير المشهد الطريف الذي انتهى بطريقة غير متوقعة، ما أدى إلى إيقاف التصوير حينها.



كذلك التقطت السيارة الأخرى مقطع فيديو للمشهد الطريف، حيث ظهرت الزرافة وهي تمسك بقميص الطفلة عن طريق الخطأ، ورفعتها في الهواء.