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امرأة تشتكي من نظافة زوجها... "روتينه في تبديل الملابس الداخلية غريب"!
منوعات
2024-06-06 | 10:43
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امرأة تشتكي من نظافة زوجها... "روتينه في تبديل الملابس الداخلية غريب"!
امرأة تشتكي من نظافة زوجها... "روتينه في تبديل الملابس الداخلية غريب"!
اكتشفت امرأة عادة غريبة ومقرفة يمارسها حبيبها فيما يخص ملابسه الداخلية، وفق ما نقل موقع "
ميرور
" البريطاني.
وفي التفاصيل، تحدثت امرأة عن سلوك حبيبها "الغريب"، إذ لا يقوم الأخير بتبديل ملابسه الداخلية بعد استحمامه ليلا، وكانت قد اكتشفت ذلك بعد انتقالها مؤخرا للعيش مع صديقها.
وقالت المرأة إن حبيبها يغير ملابسه الداخلية فقط بعد الاستحمام في المساء، ولا يبدلها كل صباح بعد النوم بها، واعتقدت أن هذا السلوك غريب جدًا، لأنها تعتبر أنه في كل مرة يرتدي فيها الشخص ملابسه اليومية يتوجب عليه تغيير ملابسه الداخلية.
ثم تساءلت المرأة عما إذا كان الآخرون يشعرون بأنها غير عقلانية أم لا، بعد أن اعترفت بأنها لم تخض تجربة المساكنة منذ فترة طويلة.
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