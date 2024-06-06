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حادثة مرعبة على متن إحدى الطائرات... لوحة من سقف الطائرة إنرلقت فوق رأس أحد الركاب! (فيديو)

منوعات
2024-06-06 | 12:18
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حادثة مرعبة على متن إحدى الطائرات... لوحة من سقف الطائرة إنرلقت فوق رأس أحد الركاب! (فيديو)
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حادثة مرعبة على متن إحدى الطائرات... لوحة من سقف الطائرة إنرلقت فوق رأس أحد الركاب! (فيديو)

التقط أحد ركاب شركة دلتا اللحظة المروعة التي سقطت فيها لوحة من سقف الطائرة أثناء رحلة من هونولولو إلى مينيابوليس.

وكانت ماريسا والتون على متن الطائرة يوم السبت عندما وقع الحادث، حيث سارع اثنان من المضيفين لإعادة اللوحة إلى مكانها، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

"أنا لست خبيرة، لكن هذا لا يبدو رائعًا"، علقت الناشرة المذعورة على مقطعها، والذي انتشر لاحقًا على الإنترنت.

وتُظهر لقطات والتون أن الطائرة كانت مكتظة بالركاب وأن اللوحة انزاحت فوق رأس أحد الركاب.

ولحسن الحظ، يبدو أنه لم يصب أحد بأذى أثناء الكارثة.

وانخلعت اللوحة أثناء الهبوط وكانت الطائرة من طراز بوينغ 767-300.

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