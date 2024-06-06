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رموز شيطانية وكحول ومخدرات... مداهمة لـ"شبكة شيطانية" في هذا البلد وهذه التفاصيل!
منوعات
2024-06-06 | 13:24
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رموز شيطانية وكحول ومخدرات... مداهمة لـ"شبكة شيطانية" في هذا البلد وهذه التفاصيل!
اعتقلت السلطات الإيرانية 30 شخصا يشتبه في انتمائهم الى "شبكة شيطانية" خلال حفل تضمن تقديم "كحول" كما أفادت وكالة الانباء الايرانية فارس الخميس، في أحدث عملية من هذا النوع في الأسابيع الفائتة.
وذكرت وكالة فارس أن "18 رجلاً و12 امرأة" اعتقلوا خلال تجمع في محافظة مازندران بشمال البلاد بدون تحديد تاريخ المداهمة.
ونقلت وكالة فارس عن قائد شرطة المحافظة داود سفاري زاده قوله إن قوات الشرطة صادرت "مشروبات كحولية ومخدرات" وعثرت على "علامات ورموز شيطانية" في موقع الحفل.
وأضاف أن الحاضرين قدموا من محافظات أخرى.
والمداهمات على تجمعات يطلق عليها اسم "شيطانية" أمر شائع في ايران وتستهدف بشكل عام حفلات او حفلات موسيقية تتضمن تقديم كحول.
السبت الفائت، اعتقلت الشرطة 35 شخصا في مداهمة مماثلة في محافظة خوزستان بجنوب غرب البلاد وفي أيار اعتقل أكثر من 250 شخصا بينهم ثلاثة أوروبيين في غرب العاصمة طهران لترويجهم "للشيطانية".
وسبق أن وصفت السلطات الإيرانية حفلات موسيقى الروك والهيفي ميتال بأنها تجمعات "شيطانية".
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