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ملأت زجاجة ابنتها البالغة سنة واحدة بمادة مبيضة... خطأ أو جريمة مدروسة؟

منوعات
2024-06-06 | 15:58
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ملأت زجاجة ابنتها البالغة سنة واحدة بمادة مبيضة... خطأ أو جريمة مدروسة؟
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ملأت زجاجة ابنتها البالغة سنة واحدة بمادة مبيضة... خطأ أو جريمة مدروسة؟

ألقي القبض على امرأة في فلوريدا بتهمة إساءة معاملة الأطفال وإهمالهم بعد تقديم تقرير للشرطة في كانون الثاني يزعم أنها أعطت ابنتها البالغة من العمر 13 شهرًا زجاجة تحتوي على مبيض بداخلها.

وفي ذلك الوقت، زعمت ميليسا بارنز، 22 عامًا، أنها استخدمت مادة مبيضة لشطف الزجاجة، حسبما قال مكتب عمدة مقاطعة هيلزبورو في بيان صحفي يوم الثلاثاء 4 حزيران، وفق ما نقل موقع PEOPLE

وزعم القريب الذي قدم التقرير أن الأم والطفلة كانا يعيشان في سقيفة "باردة ومزدحمة وغير صحية" من دون كهرباء، بحسب البيان.

وعند إخراج الطفلة الصغيرة، حاول قريبها إطعام الطفلة الصغيرة لكنه اكتشف أن الزجاجة تحتوي على مادة مبيضة، وفقًا للبيان.

وتقول الشرطة إنها بدأت تحقيقًا، وقامت إدارة الأطفال والعائلات باخراج الطفلة البالغة من العمر عامًا واحدًا على الفور من بارنز ووضعتها مع أحد أقاربها.

وبحسب البيان، عثر المحققون على "مطهر وطلاء يحتوي على مادة مبيضة" عند تفتيش السقيفة وأكد مختبر مكتب التحقيقات الفيدرالي وجود "مبيض يحتوي على الكلور" في الزجاجة.

وقال الشريف تشاد كرونيستر في بيان: "هذه الحالة مزعجة للغاية. لا يوجد طفل يستحق أن يتعرض لمثل هذه الظروف الخطيرة والإهمال... إن مكتب عمدة مقاطعة هيلزبورو ملتزم بحماية الفئات الأكثر ضعفًا في مجتمعنا، وسنعمل بلا كلل لضمان محاسبة أولئك الذين يؤذون الأطفال."

وتم احتجاز بارنز من قبل مكتب عمدة مقاطعة هايلاندز يوم الثلاثاء 3 حزيران، بعد أن حصلت الشرطة على أوامر بالقبض عليها.

وبارنز موجودة حاليًا في السجن في مقاطعة هايلاندز. وسيتم تسليمها في وقت لاحق. ولا تزال القضية قيد التحقيق.
 

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