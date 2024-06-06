"استيقظ إنه يوم الولادة"... ولدت ابنتها وتوفي زوجها في اليوم نفسه: قتله الإهمال الطبي وهذه قصتهما المحزنة!

أثناء محاولة تهريبها إلى هونغ كونغ... البيرو تصادر مجموعة حشرات نادرة

أثناء محاولة تهريبها إلى هونغ كونغ... البيرو تصادر مجموعة حشرات نادرة

في باريس...بيع مخطوطة لرواية "الغريب" الشهيرة مقابل هذا المبلغ!