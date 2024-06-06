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"استيقظ إنه يوم الولادة"... ولدت ابنتها وتوفي زوجها في اليوم نفسه: قتله الإهمال الطبي وهذه قصتهما المحزنة!
منوعات
2024-06-06 | 16:59
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"استيقظ إنه يوم الولادة"... ولدت ابنتها وتوفي زوجها في اليوم نفسه: قتله الإهمال الطبي وهذه قصتهما المحزنة!
توفي والد في اليوم الذي ولدت فيه ابنته، ولكنه ربما كان قد تمكن من النجاة لو لم يتم تفويت عيب في القلب في فحص المستشفى، حسبما حكم الطبيب الشرعي.
ومن المحتمل أن توماس غيبسون، 40 عامًا، كان سيحصل على جهاز تنظيم ضربات القلب الذي كان من المحتمل أن يمنع وفاته المفاجئة، لو قام المسعفون بتفسير مخطط كهربية القلب (ECG) بشكل صحيح، حسبما استمعت محكمة ستوكبورت كورونر.
وبعد مرور أحد عشر يومًا، وهو اليوم الذي كان من المقرر أن يصبح فيه غيبسون أبًا، حاولت شريكته ريبيكا موس إيقاظه بينما كانت تستعد للذهاب إلى المستشفى لإجراء عملية قيصرية اختيارية.
"استيقظ، إنه يوم الولادة"، أخبرته وذهبت لتقبله لكنها وجدته متصلبًا وباردًا.
وحاولت السيدة موس إجراء الإسعافات الأولية الطارئة حتى وصلت سيارة إسعاف إلى منزلهم في ستريتفورد، مانشستر الكبرى، حيث تم إعلان وفاته.
وأنجبت ابنتهما هاربر في نفس اليوم، وفق ما نقل موقع
ذا صن
.
وفي ختام جلسة التحقيق التي استمرت يومين، قال الطبيب الشرعي كريستوفر موريس: "لا أستطيع حتى أن أبدأ في فهم ما كان عليه الأمر بالنسبة لها، خاصة في سياق ما كان ينبغي أن يكون أسعد يوم لكليهما".
وحكم بأن السيد غيبسون توفي نتيجة الموت القلبي المفاجئ بسبب تليّف عضلة القلب.
وأضاف: "قبل أحد عشر يومًا، تمت معاينة السيد غيبسون في المستشفى المحلي الذي يقدم خدمات القلب المتخصصة... وعندما قام الفريق السريري بتقييم حالته، لم يقدروا أن مخطط كهربية القلب أظهر أنه يعاني من انسداد كامل في القلب."
وتابع موريس: "لو كان هذا موضع تقدير، لكان السيد غيبسون قد تم إدخاله تحت رعاية أطباء القلب، وتم إجراء سلسلة من التحقيقات، والتي ربما كانت ستتوج بجهاز قابل للزرع، مثل تركيب جهاز تنظيم ضربات القلب، ومن المرجح أن هذه الإجراءات كانت ستتجنب وفاته."
وفي وقت سابق، قال الدكتور مارك إينسلي، المدير السريري لأمراض القلب في المستشفى، إنه إذا تم اكتشاف مشكلة قلب السيد غيبسون في فحص تخطيط القلب، فمن المحتمل أن تتم مراقبته وعلاجه هناك وبعد ذلك وتزويده بجهاز تنظيم ضربات القلب - وهو إجراء يستغرق أقل من ساعة".
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