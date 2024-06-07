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أنجبت طفلة زوجها بعد 15 شهرًا من وفاته... "سوف أراه في عينيها"!

منوعات
2024-06-07 | 03:30
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أنجبت طفلة زوجها بعد 15 شهرًا من وفاته... &quot;سوف أراه في عينيها&quot;!
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أنجبت طفلة زوجها بعد 15 شهرًا من وفاته... "سوف أراه في عينيها"!

أنجبت امرأة طفلاً "معجزة" من زوجها الراحل، بعد 15 شهراً من وفاته في حادث مأساوي.

وفي التفاصيل، كانت عارضة الأزياء الأسترالية إليدي بولين، 31 عامًا، مع شريكها أليكس "تشامبي" لما يقرب من عقد من الزمن قبل أن يغرق المتزلج الأولمبي أثناء صيد الأسماك بالرمح في سن 32 عامًا، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

وتحدثت إليدي عن لحظاتها الأخيرة مع حبها، والطريقة الصادمة التي اكتشفت بها المأساة، وقرارها بالموافقة على استخراج الحيوانات المنوية بعد الوفاة لتلد طفل زوجها بعد وفاته.

وتذكرت في البرنامج الإذاعي "Good Mourning": "لقد كان يومًا عاديًا، استيقظنا مثل أي يوم آخر - كانت الشمس مشرقة، وكان يومًا جميلًا... كان تشامب يقول "هل أذهب لركوب الأمواج اليوم أم أذهب للغوص اليوم؟"

وذهب الزوجان لتناول الإفطار في صباح يوم 8 تموز 2020 قبل أن ينفصلا بينما كانت إليدي تمشي مع كلبهما ويذهب أليكس لصيد الأسماك بالرمح.

وقالت إليدي: "لقد رأيته ذلك الصباح – إنه أسعد شخص والأكثر لياقة – ولم يعد إلى المنزل في ذلك اليوم أبدًا".

بينما كانت إليدي تتسكع في المنزل، جاءت جارتها لتحذيرها من منشور على فيسبوك ينبه السكان المحليين إلى وجود جثة جرفتها الأمواج إلى الشاطئ بالقرب من المنطقة عندما رأوا أليكس يصطاد.

لقد فجرت الأمر في البداية ولم تصدق أنه يمكن أن يكون شريكها، لكنها هرعت بسرعة إلى الشاطئ مع والدتها مع وصول الأخبار.

وعندما وصلت إليدي إلى الشاطئ، انفطر قلبها عندما اكتشفت أن الرجل هو زوجها بالفعل.

لقد غرق الرياضي الأولمبي أثناء محاولته حبس أنفاسه لفترة طويلة.

ومع ظهور الواقع، وافقت إليدي على استرجاع الحيوانات المنوية بعد الوفاة بناءً على اقتراح من الأصدقاء والعائلة الذين كانوا يعرفون أن الزوجين كانا يخططان لإنجاب طفل.

وعلى الرغم من أنها لم تكن متأكدة في البداية، خضعت الأرملة الحزينة لجولتها الأولى من التخصيب في المختبر باستخدام الحيوانات المنوية لزوجها الراحل بعد ستة أشهر من وفاته. وبعد جولتين من التلقيح الصناعي، أنجبت العارضة ميني أليكس بولين في تشرين الأول 2021.

"إنها تشبهه"، قالت الوالدة، "سوف أراه في عينيها".

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زوجها

شهرًا

وفاته...

"سوف

عينيها"!

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