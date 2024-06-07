بعد عام على تفجير سد كاخوفكا... عودة مفاجئة للغطاء النباتي في خيرسون

يبدو الباحث الأوكراني أولكسندر خودورسوفتسيف مذهولاً لرؤية نباتات باسقة حوله، بعدما "كانت غائبة قبل انفجار سدّ" كاخوفكا... إذ تسجل الثروة النباتية في خيرسون عودة لافتة بعد عام على التفجير الذي طال هذا السد الكهرمائي وأثار مخاوف من كارثة إنسانية وبيئية.فقد قطعت النباتات في هذه الحديقة الصغيرة في خيرسون، وهي مدينة كبيرة في جنوب أوكرانيا تواجه القوات الروسية، شوطاً طويلاً، بعد أن غمرتها المياه قبل عام، شأنها في ذلك شأن جزء كبير من المنطقة.في 6 حزيران 2023، دمرت انفجارات سد كاخوفكا الواقع على بعد حوالى خمسين كيلومتراً من المنبع والذي يحتله الجيش الروسي، ما تسبب في فيضانات وأوقع عشرات القتلى.وتتهم أوكرانيا روسيا بتفجير السد من أجل منع هجومها المضاد في الصيف التالي، والذي فشل، أما موسكو فتحمّل كييف المسؤولية عن ذلك.في ذلك الوقت، وعلى غرار خبراء كثر، توقع أولكسندر خودوسوفتسيف، وهو أستاذ في علم النبات بجامعة ولاية خيرسون، عواقب وخيمة محتملة على الطبيعة.والواقع أن الضرر البيئي لا يمكن إنكاره، إذ تسبب انفجار السد بقتل عدد كبير من الحيوانات وجرف نباتات ومواد كيميائية.ويقول خودوسوفتسيف لوكالة فرانس برس إن ما حصل "كان كارثة" على المدى القصير، ولكن بعد ستة أشهر، "بدأ الغطاء النباتي في التجدد"، بحسب الأستاذ الجامعي الذي يذهب إلى حد الحديث عن "وضع إيجابي للطبيعة" على المدى الطويل.وزار خودوسوفتسيف المنطقة مرات عدة مع فريق من العلماء الأوكرانيين، رغم أنها تقع في قلب المعارك لأن نهر دنيبر يفصل بين الجيشين الروسي والأوكراني في هذا الجزء من البلاد.