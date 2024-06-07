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رغم السياحة المزدهرة... شمال باكستان يعاني من انقطاع مزمن للكهرباء
منوعات
2024-06-07 | 04:40
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رغم السياحة المزدهرة... شمال باكستان يعاني من انقطاع مزمن للكهرباء
رغم السياحة المزدهرة... شمال باكستان يعاني من انقطاع مزمن للكهرباء
تُعد منطقة غيلغيت بالتيستان مقصدا للسياح في باكستان حيث يتجولون في بساتين الكرز وبين بحيرات زرقاء وأنهار جليدية ضخمة، في ظل قمم من الأعلى في العالم، لكن السياحة تساهم في تفاقم أزمة الطاقة التي تعاني منها خامس أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان والناتجة من مشاكل في التمويل، وإدارة غير منتظمة، والنمو الديموغرافي، وتأثير تغير المناخ.
وقالت بانو وهي معلمة في منطقة سكاردو التي ينطلق منها متسلقو جبل "كاي 2"، ثاني أعلى جبل في العالم، لوكالة فرانس برس "علينا أن نجد استخداما جديدا لكل ما كان يعمل بالطاقة الكهربائية".
وتابعت "عندما نعود إلى المنزل متعبين بعد العمل، لا يمكننا استخدام المدفأة أو سخان المياه".
ويرتفع عدد السياح بشكل كبير في غيلغيت بالتيستان مع استقبالها حاليا 15 رحلة جوية أسبوعيًا من مدن أخرى في باكستان، وحتى رحلات جوية مباشرة من دبي منذ آذار.
وزار المنطقة في العام 2023 حوالى 880 ألف باكستاني جذبهم المناخ المعتدل بينما ترزح بقية أنحاء البلاد تحت حرارة الصيف الحارقة، مقارنة بـ 50 ألفًا في العام 2014.
ولتلبية الطلب، زاد عدد الفنادق في سكاردو أكثر من أربعة أضعاف منذ العام 2014، وفقا للسلطات المحلية.
وأشار محمد يونس، المهندس في مرفق الكهرباء والمياه في غيلغيت بالتيستان، إلى أنه "مع زيادة عدد السكان والأنشطة السياحية، زادت انقطاعات التيار الكهربائي".
ويمكن أن يستمر انقطاع التيار الكهربائي لمدة 22 ساعة يوميا خلال الشتاء القارس، وما بين 18 و20 ساعة في الصيف، بزيادة قدرها 10 بالمئة سنويا خلال ست سنوات، وفقا للمرفق.
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