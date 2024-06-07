ذهبت لتناول العشاء في منزل حبيبها... ولكن ما رأته كان مقززاً!

تحدثت امرأة عن علاقتها الغرامية مع حبيبها التي أصبحت سيئة على حد تعبيرها بعد زيارتها منزله مؤخراً.

وكتبت المرأة في منشور عبر حسابها على موقع ريديت: "أرى صرصوراً في كل مرة أذهب فيها إلى منزله"، مضيفةً: "ذهبت إلى منزله عدّة مرات لتناول العشاء مع والديه".وتابعت: "لم أعد أحتمل هذا الأمر وخاصةً بعد ذهابي إلى منزله اليوم ورؤيتي لعدد كبير من الصراصير في الحمام".وقالت: "زحف صرصور على مشروبي فرميته بعيداً وعدت إلى منزلي مباشرةً لأنني أخاف من الحشرات".ولفتت المرأة إلى أنها ترغب بإخبار حبيبها أن الأمر يخيفها، لكنها تحاول اكتشاف الطريقة المناسبة للقيام بذلك.وتفاعل المستخدمون مع منشور المرأة، إذ علّق أحد الأشخاص: "لماذا يصعب عليك التحدث إلى حبيبك؟ لا بد أنه يعلم أنه يعاني من هذه المشكلة".وأضاف شخص آخر: "أنت بحاجة إلى معرفة نوع هذه الصراصير قبل معالجة المشكلة".