قرر إخفاء المبلغ الذي يكسبه عن حبيبته...رجل يثير الجدل على مواقع التواصل وهذه قصته!

أثار رجل جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما اعترف بأنه يقوم بإخفاء المبلغ الذي يكسبه عن حبيبته.

واعترف الرجل الذي يبلغ من العمر 27 عاماً باخفاء هذا السر عن حبيبته بعد حصوله على وظيفة جديدة، الأمر الذي أزعجها وجعلها تبدو عابسة.

وشارك الرجل المحبط قصته في منشور عبر حسابه على موقع ريديت، موضحاً أنه فقد وظيفته السابقة منذ ستة أشهر.

وجاء في المنشور: "تقاسمت الفواتير مع حبيبتي وتمكنت من دعم نفسي مادياً أثناء البحث عن وظيفة جديدة".

وتابع الرجل: "عثرت على وظيفة جديدة بعد شهرين في الشركة نفسها التي تعمل فيها حبيبتي"، مضيفاً: "عملت هناك لمدة خمس سنوات وحصلت مؤخراً على ترقية".

وأكّد الرجل أن "العمل في الشركة نفسها أثّر بشكل إيجابي على علاقتنا"، واعترف بأنه يكسب الكثير من المال.

وقال: "شعرت بالذنب وقررت إخبارها لكنها كانت مستاءة للغاية وشعرت بالظلم"، مضيفاً: "طلبت منها أن نستمر في تقاسم الفواتير لكنها شتمتني".

وتفاعل المستخدمون مع المنشور بشكل كبير، وكتب أحد الأشخاص: "لماذا لا تدعم حبيبتك حتى تتمكن من المطالبة بأجر مرتفع؟".

وعلّق شخص آخر: "أنت تساهم في توسيع فجوة الأجوروتمنع حبيبتك من الدفاع عن نفسها".

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