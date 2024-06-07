"أحبّ الموضة وارتداء القمصان القصيرة والتنانير المثيرة"... أم أربعينية تتحدث عن نمط حياتها الجريء! (صور)

"أحبّ الموضة وارتداء القمصان القصيرة والتنانير المثيرة"... أم أربعينية تتحدث عن نمط حياتها الجريء! (صور)



تحدثت إميلي سكاي الأربعينية بفخر عن نمط حياتها المختلف عن بقية الأمهات وذلك بسبب لياقتها البدنية، رشاقتها الملحوظة وثيابها المكشوفة.



وفي التفاصيل، شاركت سكاي مؤخرا مجموعة من الصور حيث ظهرت وهي ترتدي تنورة سوداء قصيرة وتركت الإطلالة الجريئة معجبيها في حالة من الذهول.



وقالت سكاي إنها شاركت اللقطات في محاولة منها لإظهار أنه يمكن للنساء، بكافة أعمارهن، الاستمتاع بصيحات الموضة وهي لا تهتم لما يقوله الآخرون.