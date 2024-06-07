سرقوا ميدالياته وجوائزه... لاعب أولمبي يتعرّض لصدمة كبيرة: "لقد انتهى تاريخي"

سُرقت الميداليات والجوائز العائدة للاعب أولمبي أميركي وحامل الرقم القياسي الوطني السابق، من منشأة تخزين عامة في ولاية تكساس الأميركية.وكشف روي "روبوت" مارتن، 57 عامًا، أن "الجوائز والميداليات" قد سُرقت من وحدة تخزين عامة في دالاس أواخر الشهر الفائت بعدما كانت المنشأة تتعرض بالفعل لسلسلة من عمليات الاقتحام.وقال مارتن: "أخذوا ملابسي وذكرياتي وكل ما كنت سأقدمه إلى أحفادي ليستمتعوا به"، مضيفاً أنه احتفظ بجوائزه في الوحدة بسبب ضيق المساحة في منزله.ولفت مارتن إلى أن "فقدان جميع متعلقاته تركه محطماً"، وناشد السارقين لإعادتها.وتابع مارتن: "لقد كسبت كل ذلك، وهذا كان تاريخي لكنّه انتهى الآن".