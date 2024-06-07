جريمة مروّعة في بريطانيا... تعدّى عليها وألقى شقيقها من منحدر مرتفع وهذا كان مصيره!

أُدين رجل بريطاني يُدعى أنتوني ستوكس بمحاولة القتل والاعتداء الجنسي بعدما اغتصب فتاة تبلغ من العمر 13 عاماً وألقى شقيقها من حافة الهاوية.وألقى ستوكس الطفل عن ارتفاع 100 قدم من أعلى منحدر أوفينجدين، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.واستمعت المحكمة إلى أن الطفل نجا بأعجوبة، على الرغم من أن السلطات اعتبرت السقوط في البداية "عرضيًا".وقام الرجل، البالغ من العمر 54 عاماً، برعاية شقيقة الفتى وجعلها تعتمد عليه، وأخبر المحلفين أنه من محبي الأفلام وأراد اصطحابه إلى حافة الهواية ليريه مكان تصوير فيلم Quadrophenia البريطاني.ووجدت هيئة المحلفين في محكمة أكسفورد كراون أن ستوكس مذنب بأربع تهم تتعلق بالاعتداء الجنسي على طفل، وتحريض طفل على الانخراط في نشاط جنسي، ومحاولة القتل.وتم إدخال ستوكس إلى السجن، والذي سيمثل أمام المحكمة مرة أخرى في نهاية شهر تموز المقبل لإصدار الحكم.وأخبرت الفتاة شقيقها عن تعرضها للاغتصاب وقالت إنها "خائفة"، الأمر الذي دفع ستوكس إلى التفكير في التخلص منه في شهر أيلول من العام 2022.