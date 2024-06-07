الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
31
o
الجنوب
26
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
31
o
الجنوب
26
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
إصابة غريبة من نوعها... بدأ يسعل ويعطس في الوقت عينه: لن تصدّقوا ما حصل لأمعاء هذا الرجل لاحقًا!
منوعات
2024-06-07 | 10:51
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
إصابة غريبة من نوعها... بدأ يسعل ويعطس في الوقت عينه: لن تصدّقوا ما حصل لأمعاء هذا الرجل لاحقًا!
إصابة غريبة من نوعها... بدأ يسعل ويعطس في الوقت عينه: لن تصدّقوا ما حصل لأمعاء هذا الرجل لاحقًا!
كان رجل يتناول وجبة الإفطار مع زوجته عندما أُصيب بالسعال الحاد والعطس في الوقت نفسه وهي إصابة غريبة من نوعها، الأمر الذي أدى إلى خروج أمعائه من جسده.
وفي التفاصيل، شعر الرجل البالغ من العمر 63 عامًا بألم حاد بعد الحادثة الغريبة، وعندما رفع قميصه لاحظ بوصات عدة من أمعائه أثناء خروجها من جرحه الجراحي.
وكان الرجل قد خضع مؤخرًا لعملية جراحية في البطن، لكن الأطباء أصروا في وقت سابق من ذلك اليوم على أن جرحه قد طاب.
واتصلت زوجته بسيارة الإسعاف، وعند وصولها، قال المسعفون إنهم لاحظوا فتحة بحجم ثلاث بوصات مع وجود "كميات كبيرة من الأمعاء" التي خرجت عبر الجرح.
وتم نقل الرجل على الفور إلى المستشفى حيث تمكن الجراحون من إعادة أمعائه إلى بطنه بنجاح.
وبعد تعافيه في المستشفى لمدة ستة أيام، تم إرسال الرجل إلى المنزل ولم يتعرض لأي مضاعفات أخرى.
وتسمى هذه المضاعفات النادرة والخطيرة للجراحة أيضًا بنزع الأحشاء وتحدث عندما تبرز الأعضاء الداخلية للمريض من خلال شق بسبب تفزر الجرح، وإعادة فتح موقع الجراحة.
المصدر
آخر الأخبار
منوعات
غريبة
نوعها...
ويعطس
الوقت
عينه:
تصدّقوا
لأمعاء
الرجل
لاحقًا!
التالي
في الولايات المتحدة... توقعات بوصول موجة الحر القاسية إلى ذروتها وهذا ما حذر منه الخبراء!
"استيقظ إنه يوم الولادة"... ولدت ابنتها وتوفي زوجها في اليوم نفسه: قتله الإهمال الطبي وهذه قصتهما المحزنة!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
موضة وجمال
2024-05-17
لن تصدّقوا النتيجة... من هو "الرجل الأكثر جاذبية" في بريطانيا؟
موضة وجمال
2024-05-17
لن تصدّقوا النتيجة... من هو "الرجل الأكثر جاذبية" في بريطانيا؟
0
آخر الأخبار
2024-04-08
النائب غادة أيوب للـLBCI: معلوماتي تقول ان "حزب الله" ضمنيًا لا يريد حربًا ولكن في الوقت عينه لا يريد أن يخسر أمام بيئته لذا خرج بهذا الخطاب بعد أن خسر الغطاء المسيحي من "التيار" والغطاء الوطني الذي كان يلتف حول المقاومة
آخر الأخبار
2024-04-08
النائب غادة أيوب للـLBCI: معلوماتي تقول ان "حزب الله" ضمنيًا لا يريد حربًا ولكن في الوقت عينه لا يريد أن يخسر أمام بيئته لذا خرج بهذا الخطاب بعد أن خسر الغطاء المسيحي من "التيار" والغطاء الوطني الذي كان يلتف حول المقاومة
0
علوم وتكنولوجيا
2024-03-29
روبوت بشري مذهل يحاكي تعابير وجه الباحث في الوقت نفسه بدقة غريبة... تعرّفوا إلى "إيمو"! (فيديو)
علوم وتكنولوجيا
2024-03-29
روبوت بشري مذهل يحاكي تعابير وجه الباحث في الوقت نفسه بدقة غريبة... تعرّفوا إلى "إيمو"! (فيديو)
0
آخر الأخبار
13:41
"المقاومة الاسلامية": استهداف آلية عسكرية داخل موقع بركة ريشا بصاروخ موجه وإصابتها مباشرة
آخر الأخبار
13:41
"المقاومة الاسلامية": استهداف آلية عسكرية داخل موقع بركة ريشا بصاروخ موجه وإصابتها مباشرة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
10:38
إلى محبّي حلوى "الدونات"... إليكم كيفية اختراعها في يومها العالمي: وما علاقة الحرب العالمية؟
منوعات
10:38
إلى محبّي حلوى "الدونات"... إليكم كيفية اختراعها في يومها العالمي: وما علاقة الحرب العالمية؟
0
منوعات
08:10
جريمة مروّعة في بريطانيا... تعدّى عليها وألقى شقيقها من منحدر مرتفع وهذا كان مصيره!
منوعات
08:10
جريمة مروّعة في بريطانيا... تعدّى عليها وألقى شقيقها من منحدر مرتفع وهذا كان مصيره!
0
منوعات
08:04
سرقوا ميدالياته وجوائزه... لاعب أولمبي يتعرّض لصدمة كبيرة: "لقد انتهى تاريخي"
منوعات
08:04
سرقوا ميدالياته وجوائزه... لاعب أولمبي يتعرّض لصدمة كبيرة: "لقد انتهى تاريخي"
0
منوعات
06:30
"أحبّ الموضة وارتداء القمصان القصيرة والتنانير المثيرة"... أم أربعينية تتحدث عن نمط حياتها الجريء! (صور)
منوعات
06:30
"أحبّ الموضة وارتداء القمصان القصيرة والتنانير المثيرة"... أم أربعينية تتحدث عن نمط حياتها الجريء! (صور)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-06-01
التحكم المروري: أشغال على جسر الدورة المسلك الشرقي باتجاه نهر الموت وحركة المرور ناشطة حاليا
آخر الأخبار
2024-06-01
التحكم المروري: أشغال على جسر الدورة المسلك الشرقي باتجاه نهر الموت وحركة المرور ناشطة حاليا
0
عالم الطبخ
2024-04-28
الدجاج مع الأرز والزعفران والبرميزان وسلطة ثمار البحر على طريقة الشيف حنا طويل والشيف هشام جبرايل (فيديو)
عالم الطبخ
2024-04-28
الدجاج مع الأرز والزعفران والبرميزان وسلطة ثمار البحر على طريقة الشيف حنا طويل والشيف هشام جبرايل (فيديو)
0
فنّ
03:46
إيلي العليا من كواليس The Stage بحلقته الأخيرة... ماذا قال للـ LBCI؟ (فيديو)
فنّ
03:46
إيلي العليا من كواليس The Stage بحلقته الأخيرة... ماذا قال للـ LBCI؟ (فيديو)
0
صحف اليوم
2024-04-29
ورقة الترتيبات الأمنية أتت لمصلحة إسرائيل... وباريس تعدّل (الأخبار)
صحف اليوم
2024-04-29
ورقة الترتيبات الأمنية أتت لمصلحة إسرائيل... وباريس تعدّل (الأخبار)
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:39
منتخب لبنان لكرة السلة مستعدٌ للتصفيات المؤهلة إلى الألعاب الاولمبية
رياضة
13:39
منتخب لبنان لكرة السلة مستعدٌ للتصفيات المؤهلة إلى الألعاب الاولمبية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
كازينو لبنان بأجمل حفلاته وجهة سياحية صيفية
تقارير نشرة الاخبار
13:37
كازينو لبنان بأجمل حفلاته وجهة سياحية صيفية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
تداخلٌ واضح بين السياسة والقضاء في ملف القاضية عون
تقارير نشرة الاخبار
13:27
تداخلٌ واضح بين السياسة والقضاء في ملف القاضية عون
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
خلافات في مقاربة التفاوض بين اسرائيل وحماس تضع تعقيدات امام الصفقة
تقارير نشرة الاخبار
13:25
خلافات في مقاربة التفاوض بين اسرائيل وحماس تضع تعقيدات امام الصفقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
حزب الله يستخدم ويستهدف الدفاعات الجوية
تقارير نشرة الاخبار
13:23
حزب الله يستخدم ويستهدف الدفاعات الجوية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
اليكم مصير الامتحانات الرسمية
تقارير نشرة الاخبار
13:21
اليكم مصير الامتحانات الرسمية
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 07-06-2024
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدمة النشرة المسائية 07-06-2024
0
أخبار لبنان
06:03
ميقاتي: نثمّن عاليًا الموقف الداعم للبنان والداعي إلى بذل الجهود لوقف التصعيد
أخبار لبنان
06:03
ميقاتي: نثمّن عاليًا الموقف الداعم للبنان والداعي إلى بذل الجهود لوقف التصعيد
0
أخبار دولية
04:57
زيلينسكي للمشرعين الفرنسيين: أوروبا "لم تعد تنعم بالسلام"
أخبار دولية
04:57
زيلينسكي للمشرعين الفرنسيين: أوروبا "لم تعد تنعم بالسلام"
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
05:05
هل تذكرون نجم "ذا فويس كيدز" زين عبيد؟.. أصبح شاباً مفتول العضلات! (صور)
فنّ
05:05
هل تذكرون نجم "ذا فويس كيدز" زين عبيد؟.. أصبح شاباً مفتول العضلات! (صور)
2
اقتصاد
02:09
انخفاض في اسعار البنزين والمازوت...
اقتصاد
02:09
انخفاض في اسعار البنزين والمازوت...
3
خبر عاجل
13:59
انتهاء مباراة لبنان وفلسطين بالتعادل ٠-٠ تنهي فرص لبنان للتأهل الى الدور الثاني من تصفيات كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٦
خبر عاجل
13:59
انتهاء مباراة لبنان وفلسطين بالتعادل ٠-٠ تنهي فرص لبنان للتأهل الى الدور الثاني من تصفيات كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٦
4
أخبار لبنان
03:48
الخواجة يعلن صدور نتائج التحاليل الخاصة بعينات الطحين التي تعود لشركة أفران Wooden Bakery
أخبار لبنان
03:48
الخواجة يعلن صدور نتائج التحاليل الخاصة بعينات الطحين التي تعود لشركة أفران Wooden Bakery
5
أخبار لبنان
04:23
مذكرة إدارية بإقفال جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد الاضحى
أخبار لبنان
04:23
مذكرة إدارية بإقفال جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة عيد الاضحى
6
فنّ
04:09
ممثلة لبنانيّة بعد ظهورها في المستشفى: "صرت متل القردة"
فنّ
04:09
ممثلة لبنانيّة بعد ظهورها في المستشفى: "صرت متل القردة"
7
منوعات
16:59
"استيقظ إنه يوم الولادة"... ولدت ابنتها وتوفي زوجها في اليوم نفسه: قتله الإهمال الطبي وهذه قصتهما المحزنة!
منوعات
16:59
"استيقظ إنه يوم الولادة"... ولدت ابنتها وتوفي زوجها في اليوم نفسه: قتله الإهمال الطبي وهذه قصتهما المحزنة!
8
آخر الأخبار
15:28
زهران لـ جدل: اذا اعلن باسيل أنه سيسير بفرنجية فجعجع سيُعطّل وجنبلاط أبلغ بري أنه إذا أيّد أي فريق مسيحيّ فرنجية فهو سيسير به
آخر الأخبار
15:28
زهران لـ جدل: اذا اعلن باسيل أنه سيسير بفرنجية فجعجع سيُعطّل وجنبلاط أبلغ بري أنه إذا أيّد أي فريق مسيحيّ فرنجية فهو سيسير به
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More