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إصابة غريبة من نوعها... بدأ يسعل ويعطس في الوقت عينه: لن تصدّقوا ما حصل لأمعاء هذا الرجل لاحقًا!

إصابة غريبة من نوعها... بدأ يسعل ويعطس في الوقت عينه: لن تصدّقوا ما حصل لأمعاء هذا الرجل لاحقًا!





كان رجل يتناول وجبة الإفطار مع زوجته عندما أُصيب بالسعال الحاد والعطس في الوقت نفسه وهي إصابة غريبة من نوعها، الأمر الذي أدى إلى خروج أمعائه من جسده.



وفي التفاصيل، شعر الرجل البالغ من العمر 63 عامًا بألم حاد بعد الحادثة الغريبة، وعندما رفع قميصه لاحظ بوصات عدة من أمعائه أثناء خروجها من جرحه الجراحي.



وكان الرجل قد خضع مؤخرًا لعملية جراحية في البطن، لكن الأطباء أصروا في وقت سابق من ذلك اليوم على أن جرحه قد طاب.



واتصلت زوجته بسيارة الإسعاف، وعند وصولها، قال المسعفون إنهم لاحظوا فتحة بحجم ثلاث بوصات مع وجود "كميات كبيرة من الأمعاء" التي خرجت عبر الجرح.



وتم نقل الرجل على الفور إلى المستشفى حيث تمكن الجراحون من إعادة أمعائه إلى بطنه بنجاح.



وبعد تعافيه في المستشفى لمدة ستة أيام، تم إرسال الرجل إلى المنزل ولم يتعرض لأي مضاعفات أخرى.



وتسمى هذه المضاعفات النادرة والخطيرة للجراحة أيضًا بنزع الأحشاء وتحدث عندما تبرز الأعضاء الداخلية للمريض من خلال شق بسبب تفزر الجرح، وإعادة فتح موقع الجراحة. المصدر