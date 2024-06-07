في هذا البلد.. سوري وضع جثة زوجته في القمامة ثم غادر إلى العمل "كأن شيئاً لم يكن"!

هزت مدينة غازي عنتاب التركية جريمة مروعة، حيث قام رجل سوري بقتل زوجته وإلقاء جثتها في القمامة.

ووفقًا لما أوردته وسائل الإعلام التركية، عُثر على جثة المرأة، وهي أم لثلاثة أطفال، داخل كيس في حاوية قمامة بشارع دولوكبابا في منطقة شيهيت، مصابة بطعنات في حلقها وأجزاء مختلفة من جسدها.

ووصلت الشرطة إلى مكان الحادث فور تلقي البلاغ، وعثرت على جثة ديبي سيفاد (30 عامًا)، وهي مواطنة أجنبية وأم لثلاثة أطفال. ووفقًا للتحقيقات، تبيّن أن زوجها عبده محمد (35 عامًا) قتلها ثم نقل جثتها إلى شرفة المنزل، ووضعها في كيس، وألقاها في حاوية قمامة على بعد 30 مترًا من المنزل، ثم توجه إلى عمله وكأن شيئًا لم يحدث.

وأظهرت كاميرات المراقبة الرجل وهو يحمل الكيس على كتفه ويتجول به في الشارع، ثم يتجه بسرعة نحو حاوية القمامة بعد النظر حوله. وأفادت مصادر بأن ديبي سيفاد كانت قد غادرت منزلها ولجأت إلى أقاربها بسبب تعرضها للعنف من قبل زوجها لفترة، لكنها عادت إلى منزلها بعد تدخل الأقارب وتصالحت معه.

وأشار الجيران إلى أنهم كانوا يسمعون باستمرار أصوات صراخ من المنزل الذي انتقل إليه الزوجان قبل شهر فقط، مما يعكس معاناتها المستمرة قبل وقوع الجريمة.