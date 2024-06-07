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بعد اتهامه بقتل نساء... رجل "سفاح" يكشف: مارس أفعال مشينة مع كلبه خلال بث مباشر!

منوعات
2024-06-07 | 16:08
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بعد اتهامه بقتل نساء... رجل &quot;سفاح&quot; يكشف: مارس أفعال مشينة مع كلبه خلال بث مباشر!
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بعد اتهامه بقتل نساء... رجل "سفاح" يكشف: مارس أفعال مشينة مع كلبه خلال بث مباشر!

أظهرت التحقيقات مع الشاب المصري كريم، المعروف بلقب "سفاح التجمع"، المتهم بقتل ثلاث نساء وإلقاء جثثهن في مناطق صحراوية، تفاصيل مروعة وجديدة.

وأكدت مصادر مقربة من التحقيقات أن الجهات المعنية تواصل بحث علاقة "سفاح التجمع" بـ"الدارك ويب"، والتحقق مما إذا كان قد جمع أمواله من خلال نشر فيديوهات جنسية مع ضحاياه قبل قتلهم.

واعترف المتهم بأنه مارس الجنس مع كلبه، ثم خنقه ومزق جسده إلى قطع صغيرة، ودفنه في منطقة معزولة، وذلك بعد بث جريمته مباشرة على "الدارك ويب".

وفي تصريحات سابقة أمام جهات التحقيق، ذكر "سفاح التجمع" أنه كان يتعاطى مخدر "الأيس" الذي كان يحصل عليه من شخص في محافظة بورسعيد، يصنعه خصيصًا له ويقوم بتوصيله إلى مكان إقامته في التجمع الخامس بالقاهرة مقابل مبلغ كبير.

ويُذكر أن السلطات الأمنية المصرية ألقت القبض على كريم في أيار الفائت، المولود في 1987، المتهم بقتل ثلاث سيدات وإلقاء جثثهن في مناطق صحراوية بمحافظتي بورسعيد والإسماعيلية. وقد أثارت هذه القضية تعاطفًا وغضبًا كبيرًا في الشارع المصري، مع مطالبات بفرض أقسى العقوبات على المتهم ليكون عبرة للآخرين.

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