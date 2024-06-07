جريمة تثير الرعب في دولة عربية... عُثر على شاب في هذه الحالة!

شهدت مدينة المنيا الجديدة في مصر جريمة غامضة أثارت حالة من الفزع بين السكان، بعد العثور على جثة شاب ثلاثيني في مدخل أحد المباني السكنية.

وبحسب المعلومات، تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا بلاغاً يفيد بالعثور على جثة شاب في مدخل عقار رقم 4 بمنطقة مساكن تبارك في مدينة المنيا الجديدة. فور تلقي البلاغ، توجهت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى المكان، حيث تبين أن الضحية شاب يدعى إسلام- م، يبلغ من العمر 30 عامًا.

لم تكشف التحقيقات الأولية عن أي تفاصيل توضح ملابسات الجريمة، إذ لم تظهر على مسرح الجريمة أي علامات تشير إلى وقوع شجار أو مقاومة من الضحية.