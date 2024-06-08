اكتشاف غرفة مطلية بلون نادر تعود لمدينة "بومبي" الرومانية القديمة (فيديو)

اكتشف علماء آثار، أثناء قيامهم بالتنقيب في الرماد الذي يغطي مدينة بومبي القديمة في إيطاليا، غرفة مطلية بلون نادرًا ما يُرى بين الآثار.

ووفق موقع "ديلي ميل"، كانت جدران المساحة ذات لون أزرق مذهل ومشرق مع لوحات جدارية لشخصيات نسائية تمثل الفصول الأربعة إلى جانب صور الزراعة ورعي الأغنام.

واقترح الفريق أن الغرفة كانت تُستخدم للطقوس الوثنية وتخزين الأشياء المقدسة، حيث لم يتم العثور على اللون الأزرق إلا في الأماكن ذات الأهمية الكبيرة.

ويُعدّ هذا العمل جزءا من مشروع تنقيب كشف عن 13 ألف غرفة في 1070 منزلا كانت موجودة في المدينة الإيطالية قبل أن يدفنها جبل فيزوف تحت الرماد البركاني في 24 آب 79 بعد الميلاد.

وكانت بومبي، التي تقع على بعد 14 ميلاً جنوب شرق نابولي، مدينة مزدحمة يسكنها حوالي 15 ألف نسمة قبل أن يدمرها ثوران البركان.

ويعتقد أن الكارثة الطبيعية تسببت في مقتل 16 ألف شخص في بومبي والمدن المحيطة بها، مما يجعلها واحدة من أكثر الانفجارات البركانية تدميرا في التاريخ.

وتم اكتشاف بقايا المدينة لأول مرة في عام 1748، ولا يزال علماء الآثار يكتشفون المزيد عن حياة أولئك الذين كانوا يعتبرون بومبي موطنًا لهم.