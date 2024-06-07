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كانت تُجالس طفلاً عندما نفذت الجريمة... سبب لها إحباطا "فهزته للموت"

منوعات
2024-06-07 | 19:30
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كانت تُجالس طفلاً عندما نفذت الجريمة... سبب لها إحباطا &quot;فهزته للموت&quot;
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كانت تُجالس طفلاً عندما نفذت الجريمة... سبب لها إحباطا "فهزته للموت"

اعترفت إحدى جليسة أطفال بقتل طفل يبلغ من العمر تسعة أشهر عن طريق هزه "بسبب الإحباط الّذي سببه لها"، وذلك بعدما سقط من كرسي وبكى بطريقة هستيرية.

وفي التفاصيل، تم نقل هارلو كولينغ إلى المستشفى في آذار 2022 بعد الرعب الذي وقع في منطقة لانكشاير البريطانية.

ولسوء الحظ، لم يكن من الممكن إنقاذ الطفل وتم إعلان وفاته بعد أربعة أيام.

وبكت عائلته اليوم عندما اعترفت كارين فوستر، 62 عامًا، بالذنب في جريمة القتل غير العمد في محكمة بريستون كراون، وفق موقع "ذا صن". 

وكان من المقرر أن تتم محاكمة مربية الأطفال بتهمة القتل، ولكن تم قبول اعترافها من قبل النيابة العامة.

وتواجه فوستر، التي كانت مربية أطفال مسجلة ولها خبرة تسع سنوات، السجن مدى الحياة عندما حكم عليها في 13 حزيران.

وقال القاضي باري كوتر كيه سي للمحكمة إنه اطلع على أساس اعتراف فوستر الّذي جاء فيه: "سقط هارلو من كرسيه وخبط رأسه وبدأ في البكاء وهزته من الإحباط".

واتهم فوستر بوفاة هارلو بعد أن بدأت الشرطة تحقيقا في المأساة.

كما اتُهمت بالاعتداء على طفلة تبلغ من العمر عامين في حادثة منفصلة في آذار 2019.

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