فيديو مؤثر... طفل يرقص فرحاً بعد تلقيه حقنة منحته القدرة على السمع للمرة الأولى (فيديو)

أظهر مقطع فيديو مؤثر طفلا صغيرا من الصم والبكم وهو يرقص لأول مرة بعد تلقيه حقنة مذهلة تمنحه القدرة على السمع.

وكان الطفل واحدًا من خمسة أطفال صمّ تلقوا العلاج الذي أعاد السمع في كلتا الأذنين، وفق موقع "ذا صن".

كجزء من تجربة سريرية في مستشفى العيون والأنف والحنجرة بجامعة فودان في شنغهاي، الصين، والتي أجريت بالشراكة مع باحثي Mass General Brigham Eye and Ear، تم إعطاء الأطفال علاجًا جينيًا جديدًا مصممًا لاستهداف شكل من أشكال الصمم الوراثي يسمى DFNB9 .

وبعد علاج كلتا الأذنين، أصبح الأطفال قادرين على السمع لأول مرة، وإدراك الكلام ومن أين تأتي الأصوات.

وكان من بين هؤلاء طفل صغير لم يتمكن من سماع أي شيء قبل إعطائه الحقنة.

ويظهر مقطع فيديو مؤثر تم تصويره بعد 15 أسبوعًا من الحقن، الطفل وهو يرقص على أنغام أغنية "Twinkle Twinkle Little Star"، وهو يلوح بيديه من الإثارة.

ويُظهر المقطع أيضًا الطفل الصغير وهو يستجيب للأصوات القادمة من اتجاهات مختلفة، ويدور حول نفسه ويكاد يفقد توازنه.

وبدأ الطفل الصغير أيضًا في فهم بعض الكلمات في الأسابيع التي تلت تلقي العلاج، حيث حاول أن يقول "بابا"، و"آيي" وتعني تعني العمة.

وقال كبير الباحثين تشنغ يي تشين، وهو عالم مشارك في مختبرات إيتون بيبودي في Mass General Brigham Eye and Ear: "إن نتائج هذه الدراسات مذهلة".