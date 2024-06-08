عشيّة حفل زفافها... عروس تنجو من الموت بأعجوبة بعد تعرّضها لحادث مروّع!

ألقيت عروس من شاحنة كانت تسير بسرعة 50 ميلاً في الساعة عشية حفل زفافها.

وكانت ليديا كيسنجر تحاول نقل مرتبة كبيرة الحجم مع زوجها أليكس إلى منزلهما الجديد، وقررت الاستلقاء عليها في الشاحنة لمنعها من الطيران.

وجاء في بيان صحفي صادر عن وزارة النقل في ولاية يوتا الأميركية: "ارتفعت المرتبة من الشاحنة وهبطت في منتصف الطريق في شارع ستيت ستريت".

وأضاف البيان: "على الرغم من معاناة ليديا من طفح جلدي كبير إلا أنها تمكنت من الوصول إلى جانب الطريق من دون الإصطدام بالسيارات".

وتُركت ليديا، وفق ما جاء في وسائل إعلام محلية، "متضررة ومخدوشة ومصابة بكدمات عدّة"، إلا أنها تمكنت من حضور حفل زفافها في اليوم التالي.

وظهرت ليديا في الصور التي نشرتها عبر حسابها على انستغرام وهي تضع ضمادات على ذراعها ومعصمها.

وعلّقت ليديا على الصور وكتبت: "لقد كان اليوم بأكمله بمثابة قصة خيالية".

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