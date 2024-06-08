لهذا السبب المقزز... أم تتعرض لحملة انتقادات كبيرة على مواقع التواصل!

أثارت إحدى الأمهات جدلاً كبيراً على مواقع التواصل بعدما قالت إنها تفضل أن تأخذ ابنها إلى حمام السباحة للاستحمام بدلاً من فعل ذلك في المنزل.

وقالت نيلي غريسي، البالغة من العمر 34 عاماً: "يُعدّ حمام السباحة موسماً للاستحمام بالنسبة لي".

وأضافت: "أعتقد أنني لست الأم الوحيدة التي تحتفل بهذا الأمر".

وانتقد المستخدمون غريسي بشكل كبير، إذ علّق أحد الأشخاص: " لا أرغب أبدًا بالاستحمام بهذا الشكل".

وكتب شخص آخر: "هذا مقرف"، بينما علّق آخر: "هذا أسوأ من الأشخاص الذين يستحمون مرة واحدة في الأسبوع".

وحذّر الخبراء من الاستحمام في حمام السباحة، وأكّدوا أن هذا الأمر "يلحق الضرر بخلايا الجلد والشعر ويسبب الجفاف والحكة".