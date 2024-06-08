بعد إصابتهما بالسرطان... وفاة رجل وزوجته بفارق أيام قليلة وهذا ما حلّ بابنتيهما!

توفي رجل من نيوزيلندا وزوجته بعد إصابتهما بمرض السرطان بفارق أيام قليلة، وتركا خلفهما فتاتين يتيمتين.

وعانى نايغل جويس من ورم أرومي في الدماغ وتوفي في 31 أيار، وتوفيت زوجته مارجان بعد إصابتها بسرطان الثدي في 6 حزيران.

وأنهت مرجان العلاج الإشعاعي وشفيت بشكل تام، لكن الأطباء اكتشفوا أن المرض انتشر إلى دماغها بعد تعرضها لنوبات قبل ثلاثة أسابيع.

وترك الزوجان خلفهما ابنتين وهما أوريانا (8 سنوات) وإيميلي (4 سنوات) في منزلهما الواقع في نيوزيلندا.

وستقام جنازة للزوجين في كلية سانت أندرو في كرايستشيرش يوم الأحد المقبل، في حين تم إعداد حملة لجمع التبرعات لمساعدة أوريانا وإيميلي.

وقالت صديقة العائلة أنجيلا هوكينز إن جويس يتمتع "بطبيعة جميلة" و"لطف يبرز دائمًا الأفضل في الجميع"، مضيفةً: "كانت مرجان شخصية رائعة حقًا".

المصدر