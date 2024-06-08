رجل مُسن سرق ألعاب "ليغو" نادرة من أحد المتاجر... وهذا كان مصيره!

استعادت إدارة شرطة لوس أنجلوس أكثر من 2800 صندوق من ألعاب "ليغو" المسروقة من منزل رجل يبلغ من العمر 71 عامًا يوم الأربعاء.وأصدرت الإدارة بياناً صحفياً جاء فيه: "سرق ريتشارد سيغل وبلانكا غودينو الألعاب من أحد المتاجر في ولاية كاليفورنيا".وبدأ التحقيق مع سيغل وغودينو بعدما أبلغ أحد المتاجر في سان بيدرو عن تعرضه للسرقة بشكل متكرر في كانون الأول 2023.وذكرت الإدارة في بيانها الصحفي: "في 4 حزيران 2024، لاحظ أعضاء قسم شرطة لوس أنجلوس أن غودينو تسرق الألعاب من المتجر وتعطيها لسيغل".وتم اتهام سيغل بالسرقة كما تم إلقاء القبض على غودينو التي وجهت إليها تهمة السرقة الكبرى.وتم إطلاق سراح سيغل لاحقاً بعد توقيعه على تعهد ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في 26 حزيران المقبل.