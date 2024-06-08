الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حفلات فنية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مع اقتراب فصل الصيف...إليكم 6 نباتات منزلية تساعدكم على التخلص من الذباب!

منوعات
2024-06-08 | 12:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مع اقتراب فصل الصيف...إليكم 6 نباتات منزلية تساعدكم على التخلص من الذباب!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مع اقتراب فصل الصيف...إليكم 6 نباتات منزلية تساعدكم على التخلص من الذباب!

مع اقتراب فصل الصيف...إليكم 6 نباتات منزلية تساعدكم على التخلص من الذباب!

يعاني الأشخاص عادةً من دخول الذباب إلى منازلهم بسبب ارتفاع درجات الحرارة بشكل قياسي خلال فصل الصيف، ما يدفعهم إلى البحث عن طرق طبيعية للتخلص من هذه الحشرات بدلاً من اللجوء إلى المبيدات الحشرية.


إليكم 6 أنواع من النباتات المنزلية التي تساعدكم على التخلص من الذباب:

الريحان

يخلق الريحان رائحة قوية تساعد على التخلص من العناكب والذباب.

إكليل الجبل

تساعد نبتة إكليل الجبل على طرد الذباب والحشرات بسبب رائحتها القوية.

بلسم الليمون

يساعد بلسم الليمون على طرد الحشرات لاحتوائه على مادة السترونيلا المستخدمة في المبيدات الحشرية.

اللافندر

تطرد زهرة اللافندر أيضاً الحشرات والذباب بسبب رائحتها القوية والفواحة.

القطيفة

تساعد نبتة القطيفة أيضاً على طرد الحشرات والذباب بسبب رائحتها القوية.

نبتة فينوس

تتغذى نبتة فينوس الأميركية على الذباب والحشرات، الأمر الذي يجعلها الحل الطبيعي والمناسب للتخلص من الذباب وطرده.

المصدر
 

آخر الأخبار

منوعات

اقتراب

الصيف...إليكم

نباتات

منزلية

تساعدكم

التخلص

الذباب!

LBCI التالي
زائر غير متوقّع يفاجئ رجلاً في منزله: "مرحباً هل أنت لطيف؟" (فيديو)
كانت تُجالس طفلاً عندما نفذت الجريمة... سبب لها إحباطا "فهزته للموت"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-06-04

هل تريدون التخلص من البعوض في الصيف؟ اعتمدوا هذه النصائح

LBCI
صحة وتغذية
2024-05-26

هل ترغبون في الحصول على جسم مثالي قبل حلول فصل الصيف؟ إليكم هذه النصائح الذهبية!

LBCI
صحة وتغذية
2024-05-20

حيلة بسيطة قد تساعدكم على النوم بشكل أسرع... إليكم ما كشفه أحد الأطباء! (فيديو)

LBCI
صحة وتغذية
2024-05-12

مع اقتراب فصل الصيف...تعرّفوا على فوائد البطيخ الأحمر المذهلة للجسم والبشرة!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
14:30

غرقت قبل 400 عام... السويد تسعى إلى إنقاذ حطام سفينة "فاسا" التاريخية

LBCI
منوعات
14:00

في فيتنام... اعتقال صحافي بارز والسبب صادم!

LBCI
منوعات
13:30

حرائق كاليفورنيا... رقم صادم لعدد الوفيات بسبب التلوث خلال عقد!

LBCI
منوعات
13:00

اكتشاف مذهل في مضيق ماجلان... هذا ما عثر عليه العلماء!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-06-04

هل تريدون التخلص من البعوض في الصيف؟ اعتمدوا هذه النصائح

LBCI
أخبار دولية
12:48

قتيلان في هجمات روسية على أوكرانيا

LBCI
صحف اليوم
2024-06-06

مصدر أمني لـ"الأنباء الكويتية": الأجهزة بدأت تحليل كاميرات المراقبة الموجودة على سور السفارة والمباني القريبة منها

LBCI
أخبار دولية
06:21

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية السوري ونظيره الإماراتي... وهذا ما جرى بحثه

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
ثقافة
13:58

بمناسبة تصنيف فن الأوبرا الإيطالية كتراث ثقافي غيرِ مادي: حفل موسيقي لأهمِّ فناني الأوبرا الدوليين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

الاسلاموفوبيا... هواجس عديدة وتأثير على نتائجِ الانتخابات لصالحِ اليمين المتطرف في أوروبا

LBCI
أخبار لبنان
13:49

تحضيرات لإحتفالات إعلان تطويب المكرّم البطريرك إسطفان الدّويهي الإهدني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

القمة الفرنسية-الاميركية تُعقد على وقع خلاف بين البلدين حول الرئاسة والحرب في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

مبادرة رئاسية جديدة على الطريق... وسط إخفاق مبادرتين سابقتين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

نتائج اليوم الاول من رالي الارز المرحلة الثانية من بطولة لبنان لهذا الموسم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

في رياضة البادل.. حدث عالمي هو الابرز غدا في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

اسرائيل على لائحة العار الأممية!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

جبهة الشمال الإسرائيلية بين التهدئة والتوسعة..

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
04:04

جوانا كركي بسيارة سعرها نصف مليون دولار... من أين لك هذا؟ (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
08:17

التحكم المروري يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تسرب الزيوت على طريق عاريا باتجاه بيروت والعمل جار للمعالجة

LBCI
فنّ
03:55

عمرو دياب يضرب معجباً حاول التقاط صورة معه! (فيديو)

LBCI
منوعات
04:00

أخبرت حبيبها أنها حامل... ولكن لم تتوقع ما اكتشفته بعدها!

LBCI
خبر عاجل
11:30

سامي الجميل للسيد نصرالله: ضع لبنان أولا وتحرر وسلّم سلاحك للدولة والتزم القانون والدستور ونحن مستعدون للتعاون معك

LBCI
خبر عاجل
11:23

سامي الجميل للسيد نصرالله: هذا البلد لن يرتاح قبل أن تقفل جبهة الجنوب فويلات لبنان بدأت من هذه الجبهة وتنتهي مع إغلاقها

LBCI
أخبار دولية
16:33

رئيسة الوزراء الدنماركية "تتعرض للضرب" على يد رجل في كوبنهاغن

LBCI
فنّ
04:10

من بينهم ابن نجم عربي شهير... الشرطة الفرنسية تلقي القبض على 50 قاصر

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More