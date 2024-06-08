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صوّرها بشكل سري أثناء خروجهما في موعد غرامي... ولكن ما فعلته لاحقاً فاجأ الجميع!

منوعات
2024-06-08 | 12:30
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صوّرها بشكل سري أثناء خروجهما في موعد غرامي... ولكن ما فعلته لاحقاً فاجأ الجميع!
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صوّرها بشكل سري أثناء خروجهما في موعد غرامي... ولكن ما فعلته لاحقاً فاجأ الجميع!

صوّرها بشكل سري أثناء خروجهما في موعد غرامي... ولكن ما فعلته لاحقاً فاجأ الجميع!

أصيبت امرأة بالذهول بعدما اكتشفت أن الشاب الذي خرجت معه في موعد غرامي للمرة الأولى قام بتصويرها بهدف إحراجها.

 

وقالت جوليا ووترز إن الشاب نشر مقطع الفيديو الذي قام بتصويره عبر حسابه على تيك توك، مضيفةً أنها عثرت عليه عندما كانت تتصفح التطبيق.

 

وقالت جوليا في مقطع الفيديو: "يمكنني أن أضيع في عينيك... أريد السفر إلى أعماق روحك"، فأجابها الرجل بالقول: "هل يمكننا المغادرة؟".

 

وواصلت جوليا حديثها بالقول: "دعنا نتناول العشاء ونهرب مثل الأطفال"، فقال لها الرجل: "هل يمكنني الذهاب إلى المرحاض؟"، فأجابته: "العالم عبارة عن مرحاض".

 

وانتقد المستخدمون جوليا وقالوا إن الرجل شعر بخيبة أمل كبيرة بسبب سلوكها وتصرفاتها.

 

وقامت جوليا لاحقاً بتصوير مقطع فيديو للرد على الرجل، قالت فيه: "يا إلهي".

 

وأرفقت جوليا مقطع الفيديو بعبارة: "لم أتوقع أن أرى نفسي على صفحة For You اليوم".

 

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