الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حفلات فنية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اكتشاف مذهل في مضيق ماجلان... هذا ما عثر عليه العلماء!

منوعات
2024-06-08 | 13:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اكتشاف مذهل في مضيق ماجلان... هذا ما عثر عليه العلماء!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
اكتشاف مذهل في مضيق ماجلان... هذا ما عثر عليه العلماء!

اكتشاف مذهل في مضيق ماجلان... هذا ما عثر عليه العلماء!

عثر العلماء يوم الجمعة الفائت على نوع من المرجان الأحمر للمرة الأولى في أقصى جنوب باتاغونيا التشيلية وتحديداً في منطقة مضيق ماجلان، وفق وكالة "فرانس برس".

واكتُشِفَت مستعمرات هذا النوع المعروف بإرينا أنتاركتيكا في محمية كاوسكار الوطنية، وهي منطقة بحرية محمية كبيرة في أقصى جنوب قارة أميركا.

وتوصل إلى هذا الاكتشاف باحثون من مؤسسة "ريوالدينغ تشيلي" والمعهد الإسباني لعلوم المحيطات، ونُشِرَت نتائجه في نهاية نيسان في مجلة "نيتشرز ساينتيفيك ريبورتس"، واُعلِن عنه الجمعة، عشية يوم المحيطات الذي يُحتفل به في الثامن من تموز.

واستكشف غواصون مزوّدون بروبوتات هذه الشُعَب المرجانية على عمق يتراوح بين 1,3 متر و47 متراً في المياه الجليدية لمضيق ماجلان.

ولا تتمتع هذه الشُعَب المرجانية بأية حماية رغم أهمية دورها في قاع البحر.

وشددت المعدّة المشاركة للدراسة مديرة حماية الطبيعة البرية في "ريوالدينغ تشيلي" إنغريد إسبينوزا في تصريح لوكالة فرانس برس على ضرورة "حماية هذه الشُعب وحفظها وإيجاد سبل لإدارتها كي تتمكن من العيش طويلاً".

وسلّطت الدراسة التي أجريت بين عامي 2021 و2023 الضوء على البيانات المحدودة المتاحة عن وجود غابات بحرية حيوانية في مياه باتاغونيا. ولاحظت أن "هذه المنطقة واحدة من مناطق العالم البحرية غير المعروفة وغير المفهومة كثيراً".

وتشكّل الأنشطة البشرية، كاستزراع سمك السلمون الذي امتد إلى مياه المنطقة الجنوبية من مضيق ماجلان، وتغيّر المناخ، وتلوث المحيطات، مخاطر على الشُعَب المرجانية.

وذكّرت إسبينوزا بأن هذه الحيوانات الصغيرة التي تسمى البوليبات والتي يمكن أن تشكل مستعمرات ذات هيكل مشترك، تساهم بطريقة "بالغة الأهمية" في التنوع الحيوي، إذ أنها بمثابة "حارسة للتأثيرات والاضطرابات البيئية".

وتشكّل نسبة الشُعب المرجانية في كل أنحاء العالم 0,1 في المئة من قاع البحر. ونظراً إلى قيمتها البيئية العالية، صُنفت كواحدة من أكثر النظم البيئية تنوعاً حيوياً في العالم، وفقاً للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.
 

آخر الأخبار

منوعات

ماجلان...

العلماء!

LBCI التالي
زائر غير متوقّع يفاجئ رجلاً في منزله: "مرحباً هل أنت لطيف؟" (فيديو)
كانت تُجالس طفلاً عندما نفذت الجريمة... سبب لها إحباطا "فهزته للموت"
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-06-05

اكتشاف مذهل في أستراليا... العثور على جمجمة طائر ضخم انقرض منذ 50 ألف سنة!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-05-31

عمره 4500 سنة... اكتشاف جديد في بحيرة أميركية يصدم العلماء!

LBCI
صحة وتغذية
2024-05-30

هل ينقذ الزواج مرضى السرطان؟... اكتشاف مذهل وهذه تفاصيله

LBCI
منوعات
2024-05-09

اكتشاف مدهش في بريطانيا... هذا ما عثر عليه رجل في حديقة منزله!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
14:30

غرقت قبل 400 عام... السويد تسعى إلى إنقاذ حطام سفينة "فاسا" التاريخية

LBCI
منوعات
14:00

في فيتنام... اعتقال صحافي بارز والسبب صادم!

LBCI
منوعات
13:30

حرائق كاليفورنيا... رقم صادم لعدد الوفيات بسبب التلوث خلال عقد!

LBCI
منوعات
12:30

صوّرها بشكل سري أثناء خروجهما في موعد غرامي... ولكن ما فعلته لاحقاً فاجأ الجميع!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-06-04

هل تريدون التخلص من البعوض في الصيف؟ اعتمدوا هذه النصائح

LBCI
أخبار دولية
12:48

قتيلان في هجمات روسية على أوكرانيا

LBCI
صحف اليوم
2024-06-06

مصدر أمني لـ"الأنباء الكويتية": الأجهزة بدأت تحليل كاميرات المراقبة الموجودة على سور السفارة والمباني القريبة منها

LBCI
أخبار دولية
06:21

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية السوري ونظيره الإماراتي... وهذا ما جرى بحثه

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
ثقافة
13:58

بمناسبة تصنيف فن الأوبرا الإيطالية كتراث ثقافي غيرِ مادي: حفل موسيقي لأهمِّ فناني الأوبرا الدوليين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

الاسلاموفوبيا... هواجس عديدة وتأثير على نتائجِ الانتخابات لصالحِ اليمين المتطرف في أوروبا

LBCI
أخبار لبنان
13:49

تحضيرات لإحتفالات إعلان تطويب المكرّم البطريرك إسطفان الدّويهي الإهدني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

القمة الفرنسية-الاميركية تُعقد على وقع خلاف بين البلدين حول الرئاسة والحرب في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

مبادرة رئاسية جديدة على الطريق... وسط إخفاق مبادرتين سابقتين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

نتائج اليوم الاول من رالي الارز المرحلة الثانية من بطولة لبنان لهذا الموسم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

في رياضة البادل.. حدث عالمي هو الابرز غدا في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

اسرائيل على لائحة العار الأممية!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

جبهة الشمال الإسرائيلية بين التهدئة والتوسعة..

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
04:04

جوانا كركي بسيارة سعرها نصف مليون دولار... من أين لك هذا؟ (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
08:17

التحكم المروري يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تسرب الزيوت على طريق عاريا باتجاه بيروت والعمل جار للمعالجة

LBCI
فنّ
03:55

عمرو دياب يضرب معجباً حاول التقاط صورة معه! (فيديو)

LBCI
منوعات
04:00

أخبرت حبيبها أنها حامل... ولكن لم تتوقع ما اكتشفته بعدها!

LBCI
خبر عاجل
11:30

سامي الجميل للسيد نصرالله: ضع لبنان أولا وتحرر وسلّم سلاحك للدولة والتزم القانون والدستور ونحن مستعدون للتعاون معك

LBCI
خبر عاجل
11:23

سامي الجميل للسيد نصرالله: هذا البلد لن يرتاح قبل أن تقفل جبهة الجنوب فويلات لبنان بدأت من هذه الجبهة وتنتهي مع إغلاقها

LBCI
أخبار دولية
16:33

رئيسة الوزراء الدنماركية "تتعرض للضرب" على يد رجل في كوبنهاغن

LBCI
فنّ
04:10

من بينهم ابن نجم عربي شهير... الشرطة الفرنسية تلقي القبض على 50 قاصر

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More