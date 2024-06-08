في فيتنام... اعتقال صحافي بارز والسبب صادم!

ألقت الشرطة في فيتنام القبض اليوم السبت على صحافي مستقل بارز بتهمة "إساءة استخدام الحريات الديمقراطية" لتقويض الدولة من خلال نشر مقالات عبر حسابه على فيسبوك، وفق وكالة "فرانس برس".وقالت وزارة الأمن العام إن هوي دوك اعتقل للتحقيق معه بسبب منشورات "تنتهك مصالح الدولة والحقوق والمصالح المشروعة للمنظمات والأفراد".وعمل الملازم الكبير السابق البالغ من العمر 62 عاما في العديد من الصحف المؤثرة في فيتنام قبل أن يتم فصله في عام 2009 لانتقاده الاتحاد السوفيتي، الحليف الشيوعي السابق للبلاد.قبل وقت قصير من اعتقاله، استهدف دوك رئيس فيتنام الجديد تو لام، وكذلك الأمين العام للحزب الشيوعي نغوين فو ترونغ الذي يعد أقوى شخصية في النظام السياسي في البلاد.وتم احتجاز المحامي تران دينه ترين مع دوك بالتهم نفسها.ومدونة دوك من أكثر المدونات شهرة في فيتنام، وتنتقد الحكومة بشدة في قضايا تشمل مراقبة وسائل الإعلام والعلاقات مع الصين والفساد.وتحتل فيتنام المرتبة 174 من بين 180 دولة على مؤشر مراسلون بلاد حدود لحرية الصحافة.ودعت مراسلون بلا حدود إلى إطلاق سراحه.وقال سيدريك ألفياني، مدير مكتب آسيا والمحيط الهادئ في المنظمة في بيان إن "مقالات الصحافي المستقل هوي دوك هي مصدر معلومات لا يقدر بثمن لتمكين الجمهور الفيتنامي من الوصول إلى المعلومات الخاضعة للرقابة من قبل نظام هانوي".ويقول المدافعون عن حقوق الإنسان إن الحكومة قامت في السنوات الأخيرة بتشديد قمعها للمجتمع المدني، في حين تم القبض على آلاف الأشخاص، بما في ذلك العديد من كبار قادة الحكومة ورجال الأعمال، في حملة ضخمة لمكافحة الفساد.وكتب دوك على فيسبوك في ايار الفائت "لا يمكن لأي بلد أن يتطور بشكل مستدام على أساس الخوف".