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حرب من نوع آخر في المحيط الأطلسي... ماذا يحصل بين حيتان الأوركا وأسماك القرش البيضاء؟!

منوعات
2024-06-09 | 04:56
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حرب من نوع آخر في المحيط الأطلسي... ماذا يحصل بين حيتان الأوركا وأسماك القرش البيضاء؟!
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حرب من نوع آخر في المحيط الأطلسي... ماذا يحصل بين حيتان الأوركا وأسماك القرش البيضاء؟!

يقول العلماء إن حربًا على النفوذ قد تكون قيد التحضير بين الحيتان القاتلة (الأوركا) وأسماك القرش البيضاء قبالة شواطئ كيب كود.

في 2 حزيران، شوهد حوت أوركا يُدعى "Old Thom" وهو يسبح في منطقة تشاتام قبالة الرأس - وهو مكان معروف بمشاهدات العديد من أسماك القرش.

وهناك الآن احتمال نشوب حرب بين المخلوقات البحرية، حسبما نشر جون تشيشولم، العالم المساعد لحوض الأسماك في نيو إنغلاند، على موقع X.

ولاحظت دراسة أجريت منذ عامين لأول مرة أن الحيتان القاتلة تصطاد أسماك القرش عمدًا وتقطع أوصالها بشكل بشع للحصول على القيمة الغذائية التي تأتي من أكبادها وقلوبها، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

وقال تشيشولم لصحيفة The Post يوم الجمعة: "لقد قتلت حيتان الأوركا أسماك القرش البيضاء في أستراليا وكاليفورنيا"، موضحا أن البعض يخشى أن يصب العجوز توم غضبه على أي حيوان يعترض طريقه.

وفي الوقت الحالي، يبدو أن Old Thom لا يهتم كثيرًا بأي أسماك قرش خارج المنطقة المذكورة. وبحسب تشيشولم فان هذا الحوت يفضل السباحة مع مجموعة من الدلافين.

ومع ذلك، قد تكون مجموعات الأوركا الأخرى في شمال غرب المحيط الأطلسي أكثر شراسة.

"هذا هو السؤال الكبير"، وقال تشيشولم: "لهذا السبب نقوم بدراسة أسماك القرش والحيتان القاتلة الآن".

وأضاف أن المنطقة شهدت العديد من التغيرات الأخيرة التي تشمل النمو في أعداد أسماك القرش، من بين التغيرات البيئية الأخرى الناجمة عن التيارات الأكثر دفئا.

ولكن حتى لو كانت أسماك القرش البيضاء تتفوق بشكل كبير على الحيتان القاتلة، فإن الأخيرة ليست العنصر الأقوى.

وغادر زوج واحد من الحيتان القاتلة "العاصمة البيضاء العظيمة" قبالة سواحل جنوب إفريقيا، وهو في حالة خوف على مدى السنوات القليلة الفائتة.

وقد جرفت المياه ما لا يقل عن ثماني جثث من أسماك القرش إلى الشاطئ، وبدأ علماء البحار في ملاحظة أن أسماك القرش البيضاء الكبيرة تتجنب أماكن تواجدها المعتادة.

كما هو الحال، فقد جرفت الأمواج سمكة قرش النمر ميتة مؤخرًا الى الشاطئ في كيب كود يوم الثلاثاء. وقال تشيشولم إنه على الرغم من أنه أمر غير معتاد في هذا الوقت من العام، فمن المحتمل أنه لا علاقة للأمر بالحيتان القاتلة.

وبغض النظر عن ذلك، فإن الأمور تسخن في المحيط الأطلسي مع مستقبل غامض في المستقبل.

"هل ستغير الحيتان القاتلة سلوكها للعثور على أسماك القرش البيضاء؟" تساءل تشيشولم، "الوقت سيخبرنا."












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